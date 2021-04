L’ancien propriétaire de l'AS Roma a "détesté" la vente de Salah à Liverpool et ne voulait pas non plus voir Alisson se rendre à Anfield

Jim Pallotta a regretté ses deux ventes aux Reds qui ont permis à Jürgen Klopp de constituer l'équipe championne d'Angleterre.

L'ancien propriétaire de la Roma, Jim Pallotta, admet qu'il a "détesté" accepter l'accord qui a conduit Mohamed Salah à Liverpool lors du mercato estival de 2017. Les Reds se sont séparés d'environ 40 millions d'euros afin de trouver un accord avec le club italien, mais plusieurs saisons très prolifiques en Angleterre ont vu sa réputation et son prix monter en flèche depuis son arrivée en Premier League à l'été 2017.

Salah a inscrit 120 buts pour Liverpool en seulement 193 apparitions, récoltant deux titres de meilleur buteur en Premier League, et Pallotta maudit toujours le fait d'avoir accepté à contrecœur la vente de l'international égyptien. Jim Pallotta, qui était copropriétaire du club italien au moment de l'accord scellant la vente de Mohamed Salah, a déclaré à The Athletic : "Salah était un enfant merveilleux que je détestais perdre".

"Je l'ai aimé. Je ne voulais pas le vendre. Mais je n'avais pas le choix. Mohamed Salah allait partir quoi qu'il arrive parce qu'il avait quelque chose à prouver. C'était la différence", a ajouté l'ancien co-propriétaire de l'AS Roma. Ayant trouvé un rapport qualité-prix considérable avec Mohamed Salah, Jürgen Klopp a choisi d'emprunter la même voie à l'été 2018. En effet, l'Allemand a décidé de retourner se renforcer à l'AS Roma.

Liverpool a également recruté Alisson à l'AS Roma

Avec un point faible évident au poste de gardien de but en raison des performances décevantes de Loris Karius à Anfield notamment au cours d'une finale de Ligue des champions ratée face au Real Madrid, Liverpool s'est à nouveau tourné vers l'AS Roma pour combler ce manque à ce poste. Alisson était l'homme de la situation dans l'esprit des Reds, l'international brésilien étant présenté comme «le Messi des gardiens de but» pendant son séjour en Italie.

Un record de transfert a été battu pour emmener le Sud-Américain dans le Merseyside, avec un accord de plus de 70 millions d'euros, mais cela n'a guère consolé Jim Palotta et ses partenaires à Rome : "Pourquoi voudrais-je vendre un gars comme ça ?" Mohamed Salah et Alisson se sont révélés être les dernières pièces d'un puzzle qui a permis à Jürgen Klopp de mener Liverpool vers le titre en Premier League pour la première fois depuis trente ans.

Klopp a également été repêché Virgil van Dijk, alors que tout ces ajouts judicieux ont été faits sur le terrain, et les Reds ont remporté une Ligue des champions, une Coupe du monde des clubs et une Premier League. L'AS Roma a eu des fonds pour investir dans des remplaçants à Salah et Alisson, mais elle a eu du mal à trouver de la régularité dans ses performances et occupe la septième place du classement de Serie A avec neuf matchs à jouer cette saison.