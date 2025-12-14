Lancement du programme d'observation et de suivi de la Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2025

Doha, Qatar – Le programme d'observation et de suivi de la Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2025™, a débuté. Cinquante-cinq représentants de fédérations de football du monde entier participent à un programme intensif de cinq jours. Ce programme de partage de connaissances est organisé par le Comité d'organisation local (COL) et la Fédération qatarie de football (QFA) dans le cadre des efforts continus visant à partager les précieux enseignements tirés de la vaste expérience du Qatar dans l'organisation de grands événements sportifs.

Les participants bénéficieront d'une expérience directe auprès des équipes opérationnelles du COL dans divers domaines, allant de la billetterie et des services médicaux à la sécurité, aux droits marketing, et bien plus encore. Le programme comprendra des visites des principaux sites du tournoi, notamment les stades, les centres d'entraînement, le centre de presse principal et le centre d'accréditation.

Jassim Abdulaziz Al Jassim, directeur général du Comité d'organisation local du tournoi, a déclaré : « L'organisation de ce programme répond au souhait de plusieurs fédérations à travers le monde de bénéficier de l'expérience du Qatar en matière d'organisation de grands événements. Forte de nombreux succès dans les secteurs du sport et du divertissement, l'expérience du Qatar est devenue une référence internationale. L'État du Qatar continue de repousser les limites en offrant des expériences inoubliables aux supporters comme aux joueurs, et nous avons à cœur de partager notre expertise avec nos partenaires du secteur sportif et de l'organisation de grands tournois et événements, afin de garantir un héritage durable dans divers secteurs. Cet héritage est un pilier fondamental de notre approche en matière d'organisation et d'accueil d'événements. »

Depuis l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, la meilleure édition de l'histoire du tournoi, le Qatar a accueilli de nombreux événements sportifs majeurs, dont la Coupe d'Asie des Nations de l'AFC, Qatar 2023™.

Plus récemment, le pays a accueilli la première édition de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, avec 48 équipes participantes et un format unique de 104 matchs disputés dans un seul et même stade. Par ailleurs, le Qatar accueille les trois derniers matchs de la Coupe des Confédérations de la FIFA, Qatar 2025™, pendant les jours de repos de la Coupe Arabe de la FIFA, Qatar 2025™, ce qui témoigne des capacités d'organisation exceptionnelles du pays et de la confiance que lui accorde la communauté internationale du football pour l'organisation simultanée de tournois de niveau mondial.

Parmi les participants au programme figurait Natasha Al-Naber, responsable des compétitions à la Fédération de football d'Asie de l'Ouest. À propos de sa participation, elle a déclaré : « Je suis ravie d'être au Qatar et de participer à cette précieuse opportunité d'échange de connaissances. Le Qatar a organisé avec succès de nombreux tournois, notamment la Coupe du Monde de la FIFA 2022, considérée comme l'une des meilleures éditions à ce jour. »

Elle a ajouté : « Grâce à notre collaboration avec le Comité d'organisation local de la Coupe Arabe de la FIFA, Qatar 2025, nous avons mieux appréhendé les différents aspects opérationnels du tournoi et la manière dont les différentes parties prenantes coopèrent pour en assurer le succès. Je transmettrai ces précieuses informations à notre fédération afin qu'elles puissent les utiliser pour l'organisation de futurs tournois. »

Norman Gwangawadza, directeur des finances et de l'administration de la Fédération zimbabwéenne de football, a souligné que la capacité du Qatar à accueillir simultanément plusieurs événements sportifs a fait du pays une destination sportive mondiale de premier plan. Il a ajouté : « Le Qatar a une fois de plus démontré son haut niveau de compétence dans l'organisation de tournois majeurs, comme en témoignent l'organisation de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA et de la Coupe arabe. Grâce à ce programme, j'ai appris qu'une planification rigoureuse est la clé du succès pour l'organisation de grands tournois, notamment en matière d'approvisionnement, de transport et de gestion des ressources. Je suis impatient d'appliquer les enseignements tirés de ce programme à l'organisation de futurs tournois. »

Edna Nysola, membre du comité médias et marketing de la Fédération de football des Îles Mariannes du Nord, a déclaré que le programme lui avait offert une nouvelle perspective sur les stratégies permettant d'améliorer l'expérience des supporters. Elle a déclaré : « C’est fantastique d’être au Qatar. Le pays vit une saison de football intense, ce qui nous offre une occasion unique de découvrir les coulisses de l’organisation d’un événement sportif majeur. Je suis impatiente d’en apprendre davantage sur l’amélioration de l’expérience des supporters grâce aux stratégies marketing et événementielles complètes du Comité d’organisation local, qui remporte un succès exceptionnel à chaque tournoi. »

Ces dernières semaines, le Comité d’organisation local a accueilli des membres de la Coupe d’Asie des Nations de l’AFC Arabie Saoudite 2027™ et de la Coupe du Monde de la FIFA Arabie Saoudite 2034™ dans le cadre d’un programme similaire. Ce programme a permis aux organisateurs des tournois de s’inspirer du succès remarquable du Qatar, qui a accueilli la première Coupe du Monde dans le monde arabe et la région.