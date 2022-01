Lampard en passe de reprendre du service

Frank Lampard est désormais le favori pour prendre la relève à Everton en remplacement de Rafael Benitez. Ce dernier avait été limogé de ses fonctions il y a une dizaine de jours.

Cette semaine, les supporters des Toffees ont exprimé leurs sentiments à l'égard de la nomination potentielle de Vitor Pereira à Goodison Park. Un graffiti a été photographié dans le stade où il était écrit "Pereira out, Lampard in". Le Portugais est donc persona non grata sur les bords de la Mersey et on souhaite que l’ancienne icône des Blues s’installe sur le banc de l’équipe.

Lampard a hâte de rebondir

Selon The Independent, Lampard est désormais prêt à entamer de nouvelles discussions avec Everton. L'ancien manager de Chelsea serait en pole pour prendre en main l’autre grand club de Liverpool. La source indique qu’il a déjà eu deux entretiens avec le board de l’équipe anglaise.

Plus tôt cette saison, Lampard avait postulé pour prendre en main Crystal Palace ainsi que Norwich City. Finalement, il n’y a pas eu d’accord trouvé pour un deal. Il est donc resté libre alors que cela fait presque un an qu’il a été limogé de son poste à Chelsea.

Après 22 journées, et même s’ils comptent deux matches en moins, les Toffees occupent une inquiétante 16e place au classement de la Premier League. Richarlison et ses coéquipiers n’ont gagné que cinq matches depuis l’entame de l’exercice et leur avance sur le premier reléguable (Newcastle) est de quatre unités seulement.