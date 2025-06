Lamine Yamal provoque les Bleus, le chambrage insupportable

La star barcelonaise Lamine Yamal s'impose rapidement comme le leader de son club et de son équipe nationale espagnole.

À 17 ans, il continue de s'imposer sur les plus grandes scènes. Le moment où Lamine Yamal s'est révélé comme une star, et non comme une starlette, a sans doute eu lieu contre la France lors de la demi-finale de l'Euro 2024.

Âgé de seulement 16 ans à l'époque, la France menait d'un but en demi-finale en Allemagne l'été dernier et semblait bien partie pour marquer à nouveau. Lamine Yamal a alors pris l'initiative de renverser la situation, en insérant un centre et en trouvant la lucarne d'un but brillant. La Roja allait finalement s'imposer 2-1 grâce à un but de Dani Olmo peu après.

Avant le match, le milieu de terrain français Adrien Rabiot avait lancé un défi à Lamine Yamal, affirmant qu'il devrait faire « beaucoup plus que ce qu'il a fait jusqu'à présent » pour atteindre la finale. Un geste que l'adolescent a pris à cœur, et c'est Rabiot qu'il a croisé en allant marquer ce but, publiant sur son Instagram une photo du but avec la légende « Échec et mat ». Après le match, Lamine Yamal a également été vu en train de dire à la caméra « Parlez maintenant ».

Environ 24 heures avant le match, Lamine Yamal a publié une photo de ce but sur sa story Instagram, accompagnée de la chanson de Bad Bunny « NADIE SABE » (Personne ne sait). Nul doute que l'équipe de France abordera le match avec la conscience de son histoire.

L'Espagne vise une place en finale de la Ligue des Nations contre le Portugal, après avoir battu l'Allemagne dans l'autre demi-finale. La Roja, tenante du titre après avoir remporté la finale en 2023, visera une troisième victoire consécutive dans le tournoi sous la direction de Luis de la Fuente.