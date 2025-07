Lamine Yamal, le cadeau hors de prix

Lamine Yamal a passé un été luxueux et a reçu un cadeau qui vaut plus que son poids en or.

La star du FC Barcelone, Lamine Yamal, fait désormais partie de l'élite du football, tant sur le terrain qu'en dehors. Les sponsors se bousculent pour l'intégrer dans leurs campagnes marketing, et les célébrités sont ravies de le côtoyer. Il a passé un été luxueux et a reçu un cadeau qui vaut plus que son poids en or.

Le jeune homme de 17 ans a effectué une tournée éclair cet été, passant une partie de son temps aux Baléares et une autre au Brésil, où il a séjourné pendant une semaine chez son idole Neymar Junior. Plus récemment, il a publié des photos d'un voyage à Shanghai, en Chine, où il a participé à un événement publicitaire pour Adidas, et il semble que sa dernière étape avant de retourner à Barcelone sera New York.

Le collier de 342 000 € de Lamine Yamal

Selon BeIN Sports, via MD, Lamine Yamal a reçu en cadeau un collier incrusté de diamants, parmi d'autres bijoux. Ce collier orné de pierres précieuses porte les initiales de Lamine Yamal et aurait une valeur de 400 000 dollars (342 000 euros). Il lui a été offert par le chanteur dominicain « El Alfa », qui a rendu public ce cadeau avec la légende « Le meilleur bijou pour le meilleur footballeur du monde ».

L'article continue ci-dessous

Cet article a été conçu par Victor Rodriguez, fondateur de Tajia Diamonds à New York, l'un des joailliers les plus reconnus au monde.

Lamine Yamal ne manquera pas d'argent dans un avenir proche. Dès qu'il aura 18 ans, dimanche, il devrait signer un nouveau contrat avec Barcelone, qui le liera au club jusqu'en 2031. Cela fera de lui l'un des joueurs les mieux payés de l'équipe, avec un salaire croissant pendant toute la durée de son contrat. Désormais figure de proue du géant catalan, Lamine Yamal se verra également attribuer le maillot numéro 10 après le départ d'Ansu Fati.