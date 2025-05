Lamine Yamal joue un sale coup à Mbappé

Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur à marquer en demi-finale de la compétition, battant le record de Mbappé.

Yamal a percé la défense de l'Inter pour inscrire un but magistral et lancer une remontée remarquable des Catalans. Menés 2-0, les Barcelonais ont finalement égalisé grâce à un but solo exceptionnel de Yamal, qui a permis aux deux équipes de se départager sur un match nul 3-3 dans un classique moderne de la Ligue des champions.

Ce but de Yamal lui a permis d'entrer dans l'histoire en devenant le plus jeune joueur à marquer en demi-finale de la compétition, à l'âge de 17 ans et 291 jours. Mbappé avait marqué en demi-finale en 2017, lors de la défaite 2-1 de Monaco contre la Juventus. Il avait 18 ans et 140 jours.

Yamal dans l'histoire

Yamal a été remarquablement en forme en Ligue des champions cette saison, inscrivant quatre buts et délivrant quatre passes décisives en 11 matchs. Il a marqué à tous les stades de la compétition jusqu'à présent.

L'article continue ci-dessous

Le Barça, qui mène la Liga avec quatre points d'avance sur le Real Madrid, affrontera Valladolid ce week-end. Il affrontera ensuite l'Inter au match retour mardi prochain, avant d'affronter le Real dans un Clasico important.