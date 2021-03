L'Allemagne et l'Italie sans encombre, Lewandowski porte la Pologne

Les grosses nations ont assuré ce dimanche soir pour leur deuxième sortie dans les éliminatoires du Mondial 2022.

Suite et fin de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la zone Europe ce dimanche. Après la France, l'Angleterre ou encore l'Espagne plus tôt dans la journée, l'Allemagne et l'Italie ont à leur tour fait parler leur supériorité.

La Mannschaft d'un Joachim Löw qui quittera ses fonctions après l'Euro cet été (et ne terminera donc pas cette campagne de qualifications) est allée glaner un deuxième succès sur la pelouse de la Roumanie grâce à un but rapide de Serge Gnabry. Largement dominateurs, les Allemands se sont finalement contentés de ce petit but qui leur permet de prendre les commandes dans la poule J.

Dans le même temps, l'Italie est allée faire de même en Bulgarie. Déjà victorieuse jeudi devant l'Irlande du Nord, la Squadra Azzura a su faire la différence juste avant la pause par un penalty obtenu et transformé par Andrea Belotti. Une rencontre pliée sur un deuxième but signé Locatelli à dix minutes du terme.

Dans ce même groupe C, la Suisse l'a également emporté sur la plus petite des marges : après l'ouverture du score de Shaqiri après à peine deux minutes, les Helvètes ont géré leur avance pour rester dans les basques d'Italiens qu'ils croiseront à l'automne prochain, peut-être bien pour se disputer la première place de la poule.

Dans le groupe de l'équipe de France, l'Ukraine a enchaîné un deuxième nul consécutif. Si Moraes Junior avait pensé donner la victoire aux siens, Pukki a ramené la Finlande sur le gong depuis le point de penalty.

Mais qui peut arrêter Lewandoswki ?

La soirée aura également vu l'innarêtable Robert Lewandowski inscrire un doublé pour mener la Pologne à la victoire devant Andorre, accompagné d'un but tardif de Swiderski et la Hongrie disposer tranquillement de Saint-Marin sur le même score de 3-0. Les deux équipes restent ainsi à portée de l'Angleterre, qui a elle réussi le 2 sur 2.

Réponse toujours, la Suède est repassée devant l'Espagne à la faveur de son large succès en déplacement au Kosovo. Les buteurs se nomment Augustinsson, Isak et Larsson sur penalty. Pas de Zlatan Ibrahimovic donc, pourtant titulaire.

À noter également les victoires de la Macédoine du Nord sur le Liechstenstein (5-0) et de l'Autriche face aux Iles Féroés (3-1). Enfin, Israël et la Hongrie ne sont pas parvenues à se départager, Fraser répondant à l'ouverture du score de Peretz.