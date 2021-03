L’Algérie devra composer sans Mahrez

Pour son avant-dernier match en éliminatoires de la CAN, la sélection algérienne sera privée de son capitaine Riyad Mahrez.

Jeudi prochain, à l’occasion de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021, l’Algérie défie la Zambie à Lusaka. Les Verts sont déjà qualifiés pour le tournoi continental, mais ils vont essayer à l’occasion de préserver leur série d’invincibilité qui dure depuis novembre 2018.

Pour cette mission, les champions d’Afrique ne pourront pas compter sur leur star Riyad Mahrez. Le joueur de Manchester City n’a pas effectué le déplacement à Lusaka avec le reste de ses coéquipiers.

Les Verts diminués en Zambie

Selon le site Dz Foot, Mahrez mais aussi Said Benrahma, Ramy Bensebaini, Ismael Bennacer, Sofiane Feghouli et Aissa Mandi ont tous été dispensés de ce voyage. Ils devraient rester à Sidi Moussa, le centre d’entrainement des Fennecs, et joueront uniquement le second match, programmé contre le Botswana (29 mars).

L'article continue ci-dessous

C’est donc presque de la moitié de l’équipe que Djamel Belmadi sera privé lors de ce rendez-vous face aux Chipolopolo. Le patron des Verts a préféré positiver en indiquant : « C’était une opportunité de voir d’autres joueurs peut-être à l’œuvre ».

Mahrez a marqué lors trois dernières sorties de sa sélection nationale. A Harare, lors du dernier match, il s’était notamment offert une superbe réalisation, jouant un rôle clé dans la qualification de son équipe. Son absence est assurément un coup dur pour la sélection maghrébine.

Cette saison, avec sa formation de Manchester City, l’ancien havrais a disputé 38 matches, dont 29 comme titulaire. Il s’est aussi rendu auteur de 10 buts et 6 passes décisives.