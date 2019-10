L’Ajax remporte le Klassieker

L’adversaire du LOSC en Ligue des Champions s’est promené ce dimanche dans son championnat national aux dépens du Feyenoord.

L’ n’a fait qu’une bouchée de son rival historique, le . Déchainés les champions de se sont imposés sur un score sans appel de 4 buts à 0 et l’ensemble des réalisations ont été signées en première période.

En effet, tout était plié après 45 minutes de jeu. Peut-être touchés dans leur orgueil par le faux-pas concédé contre en Ligue des Champions (0-1), les hommes des Erik Ten Hag ont démarré le match tambour battant, avec deux buts inscrits dès les 10 premières minutes de jeu. Hakim Ziyech (2e) et Nicolas Tagliafico (7e).

David Neres et Donny Van de Beek se sont chargés ensuite d’aggraver la marque et enflammer un peu plus l’enceinte de la Johann Cruyff Arena. Avec ce brillant succès, l’Ajax prend sa revanche sur le Feyenoord, qui l’avait battu 6-2 la saison dernière à De Kuip.

L’Ajax conforte sa place de leader de l’ . Avec 26 points pris sur 30, les demi-finalistes de la dernière C1 comptent trois points d’avance sur le duo de poursuivants, AZ Alkmaar et Eindhoven.