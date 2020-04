L'agent Mino Raiola distingué aux Pays-Bas

Le super-agent Mino Raiola a reçu une belle distinction aux Pays-Bas qui rend hommage à son influence sur le football local.

Mino Raola a été désigné « personne la plus influente du foot aux » lors d’un sondage organisé par le magazine Voetbal International pour la première fois. Un vote effectué auprès de joueurs, entraîneurs et dirigeants néerlandais.

Raiola a devancé le sélectionneur national Ronald Koeman et la légende du football néerlandais, décédée en 2016, Johan Cruijff.

Le dirigeant de 52 ans représente notamment Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba et Matthijs de Ligt. "Cette première place me rend fier", a affirmé l'intéressé. "D'autant plus qu'il a fallu beaucoup de temps pour que le public et les gens me comprennent".