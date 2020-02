La 100e de Benzema avec le Real en Ligue des Champions

Karim Benzema dispute ce mercredi soir le 100e match de sa carrière en Ligue des Champions avec le Real.

Karim Benzema va vivre un moment particulier ce mercredi soir. À l’occasion du duel entre le et , le Français va connaitre sa 100e apparition dans cette prestigieuse épreuve avec la tunique merengue sur le dos.

Au sein du club phare de l' , ils ne sont que quatre joueurs à avoir atteint déjà cette barre, en l’occurrence Iker Casillas (150), Raul (130), Sergio Ramos (123), Roberto Carlos (107) et Cristiano Ronaldo (101). Benzema va donc rejoindre un club très fermé.

L'article continue ci-dessous

Pour le site Uefa.com, l’ancien Lyonnais a exprimé sa fierté d’être centenaire dans cette grande épreuve : «C’est une grande fierté, surtout en , qui est quelque chose de différent. Ce n’est pas pareil que la ou d'autres compétitions. Je pense que tout ce qu'il se passe autour est un peu plus fou, il y a un peu plus de pression. » Pour rappel, il a soulevé la Coupe aux grandes oreilles à quatre reprises par le passé.

Plus d'équipes

Au total, et si l’on prend aussi en compte les rencontres avec l’OL, Benzema a joué 118 rencontres de cette C1. Des rencontres au cours desquelles, il a trouvé la faille à 64 reprises et offert 27 passes décisives. Il est, pour rappel, le quatrième meilleur réalisateur de l’histoire de la Ligue des Champions derrière Ronaldo, Messi et Raul.