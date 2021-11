Lacazette reconnait des envies de départ

L’avant-centre français Alexandre Lacazette a avoué avoir chargé ses agents d'examiner les potentielles offres qu’il pourrait recevoir lors du prochain mercato. Il est prêt à quitter Arsenal et relever un nouveau challenge.

Lacazette a l’embarras du choix pour son futur

Lacazette sera en fin de contrat à la fin de la saison et son nom a dernièrement circulé du côté de Barcelone, de l’Atlético Madrid et de l’AC Milan.

Questionné au sujet de son futur pour l’émission Téléfoot, l’ancien Lyonnais a confié : « Forcément, mes agents commencent à regarder à droite, à gauche ». Une façon d’annoncer qu’il est clairement ouvert à un départ sous d’autres cieux.

« Mais pas avant janvier, je veux vraiment m'orienter sur quelque chose, a-t-il poursuivi. Ensuite, on verra ce qui se propose, si les challenges sont intéressants, s'il y a de beaux projets, comment on compte sur moi… »

L'article continue ci-dessous

"Je prendrai ma décision en janvier" au micro de @YassinNfaoui, @LacazetteAlex revient dimanche dans Téléfoot sur la suite qu'il veut donner à sa carrière. ⬇ pic.twitter.com/1z18iRILvh — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 26, 2021

Arteta compte sur lui

Alors qu’il avait été poussé vers la sortie par les Gunners, « Laca » a vu son club changé de position à son égard. Mikel Arteta, le coach, n’est plus très chaud pour le libérer. Et il a d’ailleurs avoué dernièrement qu’il attendait un investissement total de sa part tant qu’il était encore à l’Emirates Stadium. « Les exigences ne changent pas, que vous ayez un contrat de six mois ou de six ans, a prévenu le technicien espagnol. Vous êtes toujours employé au club, vous êtes ici parce que vous êtes prêt à être ici et vous devez performer. Il n'y a rien de différent à attendre de qui que ce soit ».

Lacazette, de son côté, a précisé qu’il était encore quelque peu indécis quant à la suite à donner à sa carrière : « Il y a encore beaucoup de questions, je préfère attendre janvier pour vraiment me positionner. »