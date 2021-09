La violente offensive de Céférin contre Pérez

Le président de l’UEFA, Aleksandr Ceferin, a exprimé son mépris envers le patron du Real Madrid, Florentino Pérez.

Jusqu’au mois d'avril dernier dernier, le respect le plus total régnait entre le président de l’UEFA Aleksandr Ceferin et celui du Real Madrid, Florentino Pérez. Mais voilà, le projet de la Superligue, que les plus grands clubs européens ont essayé de mettre en place contre l’avis des instances continentales, a complètement changé la nature de la relation entre les deux hommes.

Aujourd’hui, en raison de leurs intérêts divergents et des coups bas employés, les deux patrons ne se supportent plus. Et ils ne font même plus semblant de s’entendre. Le Slovène vient d’accorder une interview au journal allemand Der Spiegel dans laquelle il tire à boulets rouge sur l’homme fort de la Casa Blanca.

« Florentino Perez déplore et affirme que le club ne peut survivre qu’avec une Super League et ensuite essayer de signer Kylian Mbappé pour 180 millions d’euros. Le fair-play financier ? À l’avenir, nous voulons parler d’équilibre compétitif plutôt que de fair-play », a-t-il déclaré, pointant ainsi le manque de cohérence et de crédibilité de l’Espagnol.

« Ces gars-là ont essayé de tuer le football »

Le Real, le FC Barcelone et la Juve n’ont pas encore totalement abandonné l’idée de lancer leur propre compétition. Le tribunal européen leur a d’ailleurs assuré qu’ils n’enfreindraient aucune loi s’ils venaient à lancer une scission. La menace d'une Superligue reste donc présente.

Ceferin leur assure aujourd’hui qu’il n’a aucun problème avec cela, mais prévient les frondeurs qu’ils ne devront pas venir demander aussi de participer à Ligue des Champions : « Ça ne me dérangerait pas qu’ils partent, c’est très drôle qu’ils veuillent créer une nouvelle compétition et en même temps veuillent jouer la Ligue des champions cette saison. Les trois clubs ont des managers tout simplement incompétents. Ces gars ont essayé de tuer le football. »