La tuile : Nouvelle blessure musculaire pour Ousmane Dembele !

Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le Barça, qui après avoir perdu face à Cadix, perd Dembele sur blessure.

Il avait pourtant montré de très belles dispositions sur le pré ces dernières semaines, mais va devoir s'arrêter net.

Touché samedi sur la pelouse de Cadix, Ousmane Dembélé, est victime d’une élongation aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Son club, qui s'est d'ailleurs infliné en terres andalouses samedi soir (2-1), n’a pas communiqué la durée de son indisponibilité. L’ailier du , qui accumule les blessures depuis son arrivée en Catalogne, a été touché peu après son entrée en jeu.

Le Barça, qui doit encore disputé six matches avant la trêve hivernale,n’a pas indiqué la durée de son indisponibilité. Mais au vu de l'historique de blessure chargé de l’ex-Rennais, il devrait être forfait mardi soir pour la réception de la en .

Buteur sur penalty pour le 3eme but de son équipe sur la pelouse de Ferencvaros (4-0), mercredi en Ligue des champions, Dembele est coupé dans son élan.

L'international français, qui a marqué 4 buts en 12 matches, le Français avait pourtant conquis son entraîneur avec ses récentes prestations.

«Dembélé se porte bien car il est physiquement au top depuis le début de la saison et il gagne donc en confiance. Il est également heureux et cela se voit, et je suis très heureux avec lui,» a déclaré vendredi en conférence de presse Ronald Koeman, qui n'avait pas hésité à offrir le brassard de capitaine à l'ancien ailier du lorsque Sergio Busquets avait quitté la pelouse de Ferencvaros, en Ligue des champions en milieu de semaine. Une nouvelle blessure dont le Français se serait bien passé à un tel moment de la saison.