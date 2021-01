La très belle affaire financière du Barça avec Pedri

Le Barça semble avoir fait une excellente affaire avec Pedri. La valeur du jeune prodige a augmenté exponentiellement.

Barcelone devrait annoncer lesquels de ses candidats à la présidentielle ont obtenu suffisamment de voix lors de la première étape des élections pour passer au vote principal le 24 janvier prochain.

Quiconque héritera du poste a certainement du pain sur la planche pour tenter de restaurer les Blaugrana à leurs anciennes gloires.

Lionel Messi étant en rupture de contrat cet été sera le problème le plus pressant, avec de nombreux autres soucis sur et hors terrain à régler.

Une chose qui apportera sûrement un sourire au nouveau boss, et à toute personne liée à Barcelone d'ailleurs, est la forme de Pedri.

Le joueur de 18 ans a été la lumière brillante de Barcelone cette saison, et aux côtés d'Ansu Fati, lorsque ce dernier est disponible, il représente un avenir radieux pour le club.

De plus, Transfermarkt note que la valeur de Pedri est passée de 30 millions d'euros la saison dernière à 50 millions d'euros lors de la campagne 2020/21.

Cela représente une augmentation de 67%, et c'est la plus grande augmentation de tous les joueurs du Top 500, selon Sport.

Pour rappel, le joueur de l' Joao Felix a eu un excellent début de campagne 2020/21 et il est désormais en tête de la liste des joueurs les plus chers de LaLiga Santander devant Jan Oblak et Ansu Fati.

Pendant ce temps, la valeur de Lionel Messi est passée de 100 millions d'euros à 80 millions d'euros, le capitaine de Barcelone se classant quatrième de la liste.

Selon la dernière mise à jour de Transfermarkt sur les valeurs marchandes des joueurs de LaLiga Santander, la valorisation de Messi est en effet inférieure à 100 millions d'euros pour la première fois.

Après avoir demandé à être libéré par Barcelone l'été dernier, l'Argentin n'a pas beaucoup brillé cette saison, saison qui voit les Blaugrana avoir beaucoup de mal en championnat.

Ayant déjà disputé 16 matchs lors de la saison 2020/21, l'équipe catalane occupe la cinquième place de la table de classement, avec 10 points de retard sur le leader, qui est l'Atletico Madrid et qui dispose d'un match en main.