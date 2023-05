La tactique du Barça pour s'offrir Kimmich

Le FC Barcelone cherche à recruter un milieu de terrain pour remplacer Sergio Busquets, et le dernier nom qui circule est celui de Joshua Kimmich.

Le FC Barcelone estime qu'il y a une réelle possibilité de recruter Kimmich cet été et que cela reviendra moins cher que d'activer la clause libératoire de 60 millions d'euros qui serait nécessaire pour faire venir Martin Zubimendi.

Le Bayern a fait savoir mercredi que Kimmich n'était pas à vendre à n'importe quel prix, mais Barcelone est convaincu qu'il peut faire une affaire pour lui, selon MD. Ils estiment que, comme pour la signature de Robert Lewandowski l'été dernier, l'opération sera délicate, mais possible.

Les Blaugrana s'appuieraient sur une stratégie similaire à celle utilisée avec Lewandowski, en demandant au joueur de déclarer son mécontentement et de forcer un départ du club. Le quotidien catalan mentionne également que des joueurs comme Ansu Fati pourraient être inclus dans la transaction pour la rendre moins onéreuse.

Cependant, un certain nombre de facteurs modifient l'équation. Kimmich n'a que 28 ans, contre 33 pour Lewandowski, et il lui reste deux ans de contrat, contre un an pour l'attaquant polonais. Lorsque Barcelone est venu chercher Lewandowski, il s'agissait probablement de sa dernière chance d'obtenir une grosse somme pour lui. Il faudrait également convaincre Kimmich de déclarer son désir de partir et de brûler les ponts. Si le FC Barcelone y parvient, ce sera un exploit.