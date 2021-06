La Suisse dévoile son plan pour contrer Mbappé

Opposée à l’une des meilleures attaques du monde sur le papier, la Suisse a prévu un plan pour contrer Mbappé.

Il a beau ne pas avoir encore trouver le chemin des filets dans cet Euro 2020, Kylian Mbappé reste une menace que redoutent les défenses adverses. Si l’Allemagne, la Hongrie et le Portugal ont plus ou moins réussi à contenir l’attaquant du PSG, c’est désormais à la Suisse de s’y frotter.

Lundi soir, à Bucarest, les Helvètes se mettront sur la route de la France pour tenter de faire l’exploit de sortir l’un des favoris de la compétition. Si l’arrière-garde française n’est pas épargnée par les blessures (Lucas Hernandez, Digne), le trio d’attaque composé de Mbappé, Benzema et Griezmann sera bien sur pied en Roumanie. A trois jours du match, la Suisse a déjà lâché quelques indices sur le plan qui sera utilisé pour contrer Mbappé.

"Si je joue, il me faudra être intelligent et compter sur le soutien de toute l'équipe. J'aurai besoin d'un peu d'aide, a déclaré Silvan Wildmer, le joueur du FC Bâle au Matin. Cette équipe me fait me sentir bien. Et là, face à un tel joueur et un tel adversaire, on parle d'un niveau qui est le plus haut de notre sport. Mais je pense que ça va être dur pour lui (rires). Non, plus sérieusement, on devra défendre à deux sur lui. Tout seul, ce sera compliqué. Mais on ne s'y prépare pas différemment."

Censé être le n°2 voire le n°3 au poste d’arrière droit, le latéral de Bâle a plutôt été à son avantage quand Petkovic a fait appel à lui contre l’Italie puis lors du dernier match contre la Turquie. Il devrait donc être titulaire lundi face aux Bleus, même s’il aurait aimé un autre tirage.

"Pour nous, le vrai 'derby', c’est bien davantage l’Allemagne, rappelle l’ex-joueur de Grenade et de l’Udinese. D’ailleurs, on était nombreux à vouloir plutôt tomber contre eux. Mais c’est vrai que pour moi qui joue à Bâle, la France n’est pas loin non plus."

"Mais il ne faut pas s’y tromper, les Français forment une des meilleures équipes au monde en ce moment. On va affronter les champions du monde en titre et c’est une super affiche !"