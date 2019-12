La solution radicale proposée par Zlatan Ibrahimovic pour lutter contre le racisme

Dans un entretien à GQ Italie, Zlatan Ibrahimovic a proposé une solution radicale pour lutter contre le racisme.

Zlatan Ibrahimovic se rapproche de plus en plus d'un retour en , un championnat très touché dernièrement par les comportements racistes. Ibrahimovic avance une solution miracle.

Selon la mère de Messi, il a "une dette envers l'Argentine"

L'article continue ci-dessous

« Mettre le t-shirt "Non au racisme", c'est bien, mais cela ne résout pas le problème », estime d'abord Ibra dans les colonnes de la version italienne de GQ.

« Mieux vaut enlever trois points, arrêter le match et perdre de l'argent, de telle sorte que vous risquez d'être relégué en Serie B. », recommande l'ancien joueur de l'Inter, de la Juve et du Milan.

Zlatan affirme avoir déjà eu maille à partir avec des comportements racistes lors des années où il se produisait en : « Ils criaient "Gypsy", c'est du racisme aussi, c'est de l'ignorance même si quand ils me voient en dehors du stade, ils me complimentent et veulent prendre une photo avec moi. »