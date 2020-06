La soeur de Cristiano Ronaldo défend l'attaquant de la Juve

Elma Aveiro, la sœur de Cristiano Ronaldo, a défendu son frère après la défaite en finale de Coupe d'Italie face à Naples.

Cristiano Ronaldo a signé une performance très moyenne en finale de Coupe d' avec la Juve face à .

Juventus, Une stat décevante pour Cristiano Ronaldo

Le club turinois s'est incliné et l'entraîneur turinois Maurizio Sarri a regretté le "manque de tranchant" de Cr7. Ce dernier a été défendu de manière véhémente par sa soeur.

« On a surtout du mal sur le plan individuel. Ronaldo, Dybala et nos solistes manquent d’un peu de forme pour peser et éliminer les adversaires. Mais ça me semble assez normal en ce moment. Comme Dybala ou encore Douglas Costa, il a manqué à Ronaldo ce petit zest de brillance qui lui permettrait d’en faire un peu plus. Mais dans cette période, c’est normal que cela se produise », avait tancé le coach de la Juve en conférence de presse.

"Que peux-tu faire de plus ? Mon chéri seul ne fait pas de miracles. Je ne comprends pas comment on peut jouer comme ça… Tête haute mais tu ne peux pas tout faire, mon roi" , a asséné la soeur de Cr7 sur son compte Instagram.