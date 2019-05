"La seule personne intouchable dans le football est Leo", estime Dani Alves au sujet de Messi

Après l'élimination du Barça face à Liverpool, Dani Alves a pris la défense de Lionel Messi et critiqué la politique de son ancienne équipe.

Dani Alves a pris la défense de Lionel Messi après que ait battu Barcelone en avec une remontada figurant parmi les plus notables des dernières années.



"Après le match aller, il était hors de ce monde, un alien - peu importe la façon dont vous voulez le dire. Mais je pense toujours que la seule personne intouchable dans le football est Leo [Messi] à cause de ce qu’il apporte au football. Même si les choses ne se passent pas bien, Leo va toujours bien. Mais il s'agit d'un sport d'équipe et chacun a sa responsabilité. Cristiano [Ronaldo], Leo et Neymar obtiennent la couverture lorsque les choses vont bien pour leurs équipes, mais ils ont aussi à être sur la couverture quand ça ne va pas", a estimé le joueur du PSG dans un entretien accordé à ESPN.

Lionel Messi is "untouchable" and should not be blamed for Barcelona's UCL exit, according to Dani Alves.https://t.co/Dkb8RLRNYF pic.twitter.com/sAIV3O9F1l — ESPN FC (@ESPNFC) 11 mai 2019

"En football, je ne pense pas que vous puissiez parler mal de Messi", a jugé Alves.

Ancien élément du Barça durant 8 ans, le Brésilien a porté un regard critique sur le changement de style du club ces dernières saisons au niveau des transferts. "Quand je vois des histoires sur la façon dont Barça achète maintenant des joueurs pour les vendre, vous pouvez sentir qu'ils modifient un peu leur philosophie. Le Barça développait des joueurs.



"Ils n'ont pas changé de style, ils ont engagé des joueurs pour des positions spécifiques. On a maintenant l'impression qu'ils font trop de mouvements sur le marché. Mais je pense aussi que la critique est opportuniste. Il est facile de critiquer après l'élimination. Vous savez, le Barça aime toujours prendre soin du ballon et faire de bonnes passes.



"Leur philosophie sur le terrain ne changera pas. Mais cela a un peu changé en ce qui concerne le marché. Cela se produit dans le football. S'ils avaient gagné le triplé, personne n'aurait rien dit. Au cours des dernières années, le Barça a remporté de nombreux titres de champion, ce que le n’a pas fait, mais les gens les défendent à cause de leurs succès en Ligue des champions", a fait savoir Alves.