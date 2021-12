La série inquiétante d’Andy Delort avec Nice

Il y a de cela deux mois, Andy Delort a pris la décision de tourner le dos à la sélection nationale algérienne en ne répondant plus aux convocations de son sélectionneur. Il a fait ce choix en prétextant vouloir se concentrer temporairement sur ses devoirs envers son club de l’OGC Nice. A-t-il bien fait ? Chacun se fera un avis sur le sujet, mais ce qui est sûr c’est qu’être sans sélection ne lui réussit pas trop.

Depuis qu’il a osé dire non à Djamel Belmadi, Andy Delort a disputé cinq matches de Ligue 1 et dans ces cinq rencontres il n’a délivré aucun geste décisif. Pas de but inscrit, ni de passe décisive offerte. Un zéro pointé qui inquiète.

Sa pire série depuis trois ans et demi

Et le contraste est saisissant avec le rendement qu’il affichait auparavant. Lors des six matches précédents son retrait, il avait trouvé le chemin des filets adverses à quatre reprises. Il broie du noir donc en ce moment et il s’agit de sa pire période de sécheresse depuis aout-septembre 2018. La dernière fois qu’il avait aligné autant de rencontres sans but inscrit c’était entre décembre 2018 et janvier 2019 (7 matches de suite). C’était l’époque où il n’était pas encore international.

Bien sûr, il faut replacer les choses dans leur contexte et préciser aussi que l’OGCN n’est pas au mieux en ce moment. Les Aiglons n’ont gagné qu’un seul de leur cinq derniers matches et en ont perdu trois sur la même période. Ce dimanche, ils ont même été corrigés par le RC Strasbourg (0-3).

Sur les réseaux sociaux, on n’hésite pas de plaisanter sur cette soudaine inefficacité de l’ancien montpelliérain en parlant d’un mauvais sort jeté par les fans d’El Khadra. Il faut dire que l’intéressé a déçu beaucoup d’Algériens en refusant la sélection alors qu’il avait été retenu quand personne ne voulait de lui.