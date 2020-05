La Serie A de retour le 20 juin !

Le championnat italien effectuera officiellement son retour à la compétition le 20 juin prochain.

Après des réunions entre la Fédération, la Ligue et le gouvernement italiens, il a été décidé que le championnat d' reprendra le 20 juin. Il était interrompu depuis le 9 mars par l'épidémie de Covid_19.

Après la , la et en attendant l'annonce imminente en , la a donc acté sa reprise, une semaine après la Coppa Italia, qui effectuera son retour le 13 juin.

« Le Comité technique et scientifique a donné son accord sur le protocole et la fédération m'a assuré qu'elle avait un plan B et un plan C. A la lumière de ces considérations, le championnat peut reprendre le 20 juin », a ainsi affirmé le Ministre des Sports italien Vincenzo Spadafora.