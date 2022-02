La Russie exclue de la Coupe du Monde

Sous pression depuis plusieurs jours, la FIFA a finalement cédé. Les hautes instances du football international ont sévi fort avec la Russie, en raison de l’invasion de l’Ukraine. Une exclusion de la Sbornaya de la Coupe du Monde était à l’ordre du jour et elle est désormais confirmée d'après France Info. La FIFA et l'UEFA vont communiquer dans la journée et confirmer cette information. Celle-ci ne disputera donc pas les barrages à la fin de ce mois.

Plusieurs sanctions ont déjà été prononcées par la FIFA à l’encontre de la Russie. Elle n’avait pas osé l’exclure complètement de sa compétition phare, mais a décrété le fait que Golovin et ses coéquipiers jouent sous bannière neutre, sans hymne, ni supporters et également hors de leur territoire. Ces sanctions, même si elles avaient le mérite d’exister, n’ont pas contenté grand-monde.

La Pologne et la République Tchèque ont fait d’ores et déjà savoir qu’ils refusent catégoriquement de défier la Russie, même après les décisions prises par la FIFA. Et ce lundi, l’Albanie, la Norvège, l’Angleterre et l’Eire leur ont emboité le pas. Tous ont estimé qu’il est inconcevable de défier ce pays alors que la guerre fait rage en Ukraine.

La FIFA va devoir être persuasive

Il y a eu la pression de ses différentes associations nationales, mais aussi celle du CIO. Ce lundi, le Comité olympique a clairement « recommandé » aux institutions internationales d’écarter la Russie et tous ses athlètes des différentes compétitions sportives. La FIFA a pris tout cela au mot.

L'exclusion de la Russie va créer un précédent controversé. La FIFA risque de répondre de toutes les fois où elle est restée passive face aux différents conflits dans le monde, en s’appuyant sur son crédo qui était de ne pas mêler le sport à la politique. Elle va faire entrave à ses principes et il y a fort à parier que de nombreux problèmes vont alors se poser. Notons aussi que la Russie pourra toujours faire appel auprès du TAS pour invalider cette sanction.

Avec le retrait de la Russie, la Pologne pourrait être propulsée directement en finale de barrage (contre la République Tchèque ou la Suède). Ou alors, c’est la Slovaquie, qui a fini derrière la Russie, qui défiera les Polonais. Enfin, la troisième solution, c’est de repêcher la Norvège, en sa qualité de meilleur troisième se trouvant aujourd’hui hors corse.