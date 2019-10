La Roma s'excuse pour les cris de singe contre Vieira

Le jeune anglais a fait l'objet de moqueries racistes lors du match opposant la Roma à la Sampdoria. Le club giallorosso s'en est excusé.

La Roma a présenté ses excuses à Ronaldo Vieira de après que le milieu de terrain eut été victime d'abus racistes lors de la rencontre de opposant les deux équipes ce dimanche. L'ancien joueur de , qui a joué tout le match, a été malmené par une partie des fans romains lors du match nul 0-0 au Stadio Luigi Ferraris - le premier match de Claudio Ranieri à la barre technique de la Sampdoria.

"J'ai entendu mais je ne veux pas en parler. Ça arrive trop souvent, ça ne devrait pas être comme ça", s'est-il contenté de confier à Rai Sport au coup de sifflet final.

L' a rapidement réagi en communiquant sur Twitter pour s'excuser auprès du jeune joueur de 21 ans et en s'engageant à interdire de stade tout supporter reconnu coupable de comportement raciste : "Roma voudrait présenter ses excuses à Ronaldo Vieira pour les huées racistes dont il a été victime".

L’AS Roma si scusa con Ronaldo Vieira per i buu razzisti subiti. La Società non tollera alcun genere di razzismo e supporterà le autorità nell'individuare e, conseguentemente, mettere al bando i responsabili degli insulti razzisti nei confronti del centrocampista — AS Roma (@OfficialASRoma) October 20, 2019

"L'AS Roma ne tolère aucune forme de racisme et le club aidera les autorités à identifier puis à interdire toute personne reconnue coupable d'avoir abusé racialement du milieu de terrain", pouvait-on également dans le communiqué. Une réaction louable est qui est tout à l'honneur de l'institution giallorossa, si tant est bien sûr que les promesses soient tenues. La Sampdoria a répondu à son tour ensuite en tweetant: "Nous sommes tous unis pour dire non au racisme."

Ce qu'a vécu Vieira ce dimanche est malheureusement un épisode de plus des actes de racisme dans le championnat italien. L'attaquant de l'Inter, Romelu Lukaku, a été victime du même fléau lors d'un match disputé à le mois dernier. L'attaquant belge a été la cible de cris de singe alors qu'il tentait un penalty. Cagliari avait aussi été lieu d'incidents racistes impliquant Sulley Muntari de Pescara, le milieu de terrain de la , Blaise Matuidi, et l'ancien attaquant de la Juve, Moise Kean. Bien qu’à cette occasion, ils n’aient reçu aucune sanction, car il n’a pas été prouvé que les chants étaient discriminatoires. Enfin, plus récemment, un match entre l' et la a été interrompu après que d'insultes racistes eurent été dirigées contre le défenseur de La Viola, Dalbert. Atalanta a été condamné à une amende de 10 000 € (8 956 £) pour l'incident.