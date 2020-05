La reprise de la Liga actée pour le 11 juin

Le championnat espagnol repartira dans moins de deux semaines. La nouvelle a été officialisée ce vendredi.

Les admirateurs du championnat espagnol ont de quoi se frotter les mains. Après trois mois d’interruption, la compétition de l'autre côté des Pyrénées va reprendre et c’est par un beau derby de Séville que sera donné le coup d’envoi de cette dernière partie de l’exercice.

C’est le Conseil supérieur des Sports qui a annoncé la nouvelle, validant la décision du gouvernement. « La Fédération espagnole et LaLiga ont trouvé un accord sur le déroulement des onze journées qu’il reste à jouer pour la fin de la saison de LaLiga. La reprise de la compétition se tiendra lors du week-end du 13 et 14 juin. Le premier match aura lieu le jeudi 11 entre Séville et le Betis », révélait un communiqué relayé par AS.

L'article continue ci-dessous

Javier Tebas, le président de la , avait déclaré plus tôt dans la journée : "Si Dieu le veut, nous commencerons le 11 juin, a-t-il confié à Marca. Nous attendons que Madrid et Barcelone passent à la phase 2 (du déconfinement). Plus de 130 personnes travaillent actuellement pour que tout puisse se faire dans une nouvelle forme. Les voyages, l'organisation, tout. Nous sommes prêts".

Plus d'équipes

Le patron du football espagnol s’est même exprimé sur l’exercice 2020/2021 en concédant : « L'important sera de connaître la date de fin de la saison (2019/20). La suivante (la saison 2020/21) commencera le 12 septembre".