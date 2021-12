La réponse saillante de Halilhodzic à Belhanda

Alors qu’il fut longtemps un élément important de la sélection marocaine, Younes Belhanda se retrouve écarté du groupe des Lions de l’Atlas depuis deux ans. Le joueur est complètement snobé par Vahid Halilhodzic depuis que ce dernier a pris en main l’équipe.

N’ayant pas la langue dans sa poche, Belhanda a fait part de son mécontentement. Dans un entretien à So Foort, le milieu de terrain du Galatasaray a fait savoir dernièrement que le coach franco-bosnien le boudequ’il avait pris la défense d’un kiné. Il a aussi précisé qu’il ne reviendrait pas en sélection tant que Halilhodzic est en charge.

Halilhodzic charge Belhanda

Halilhodzic a eu vent de ce qu’a dit Belhanda à son sujet et il n’est pas resté de marbre. Vendredi soir, lors d’un entretien pour le média Hespress, il a livré sa version des faits. « C’est le sélectionneur qui fait le choix des joueurs qui vont jouer sous ses ordres, et c’est le sélectionneur aussi qui fait le choix de qui va travailler avec lui. Si un joueur veut décider de qui va travailler avec le sélectionneur, c’est un prétentieux », a-t-il lâché. Il a ensuite précisé la raison pour laquelle il s’est séparé de ce fameux kiné : « Ce monsieur était là depuis 12 ans. J’ai entendu quelque chose qu’il n’a pas bien fait à mon arrivée et j’ai vérifié de mon côté ».

Tout en rappelant à Belhanda où se limitait le rôle d’un joueur, Halilhodzic lui a signifié que ce n’est pour la raison citée plus haut qu’il a décidé de se passer de lui : « Le sélectionneur fait ses choix et j’ai trouvé des joueurs qui étaient plus compétitifs et plus performants. Il existe une concurrence ».

Ziyech également blacklisté

Belhanda n’est pas la seule star marocaine à être ignoré par Vahid. C’est aussi le cas de Hakim Ziyech. Et même s’il a encore tout l’avenir devant lui, ce dernier n’est pas prêt de revenir en sélection. Vahid ne veut plus avoir à faire à lui : « L’équipe nationale, c’est quelque chose de sacré. Et celui qui ne la respecte pas, il ne peut pas être sélectionné. Comment je peux dire à un Marocain que quelqu’un qui refuse de jouer et qui est indigne de porter le maillot, comment je peux justifier sa présence. J’ai une grosse responsabilité. Et le président pense la même chose que moi. Maintenant, il faut commencer à parler des joueurs qui sont là et qui vous ne connaissez pas. Des gars magnifiques et qui sont fiers de porter le maillot de l’équipe nationale ».