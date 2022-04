La réponse de Ten Hag au conseil de Van Gaal

L'entraîneur de l'Ajax, Erik ten Hag, ne semble pas trop donner d’importance aux conseils que lui a donnés Louis van Gaal sur la possibilité de rejoindre Manchester United.

L'ancien manager d’United a déclaré en milieu de semaine que l'entraîneur de l'Ajax devrait refuser de rallier Old Trafford, qualifiant son ancienne écurie de "club commercial". Et il semble que le technicien de 52 ans n’accorde pas de l’intérêt à ce qui a été dit par le sélectionneur hollandais.

Interrogé sur les commentaires de Van Gaal après la victoire 3-1 de l'Ajax sur Groningen, il a répondu : "Je ne veux pas réagir à cela. Nous sommes dans une course au titre, toute mon attention est portée sur cela".

Le Néerlandais a ensuite été interrogé pour savoir s'il allait attendre la fin de la saison pour clarifier les choses concernant son avenir. Et il a balayé cette question en lâchant : "Vous n'avez pas besoin de me le redemander".

Haller : « Ten Hag doit prendre la bonne décision »

Ten Hag n’a pas voulu s’exprimer à propos de son avenir, mais son joueur Sébastien Haller, lui, n’a pas manqué de donner son avis sur ce possible mariage. Celui qui tient en haleine toute l’Angleterre. "Il est intelligent, il connaît ses forces mais aussi ses faiblesses. Je pense qu'il essaie de s'améliorer chaque jour, alors bien sûr, il essaie d'être là pour les joueurs, de faire en sorte que tout le monde s'implique dans l'équipe. Mais je tiens à dire que chaque vestiaire est différent, chaque équipe est différente, donc vous devez agir un peu différemment. Cela dépend du vestiaire que vous avez et peut-être que sa qualité aujourd'hui peut être une faiblesse ailleurs. Donc, nous allons voir comment il s'en sort".

L'ancien joueur de West Ham a ensuite indiqué qu’il ne serait pas contrarié si Ten Hag venait à quitter l’Ajax : "Je pense que nous comprenons tous. C'est le choix de l'entraîneur de choisir ce qu'il veut. Nous ne sommes que ses joueurs. Je suis juste reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi et j'espère simplement qu'il prendra la meilleure décision pour lui-même. Je n'ai rien à dire parce que je ne sais même pas tout ce qui se passe à Manchester United et ce qu'ils veulent vraiment de lui. Je peux juste dire qu'il doit suivre son cœur, mais aussi la raison, et prendre la bonne décision."