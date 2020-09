La réponse d'Alaba à Hoeness : "Pas correct, pas vrai"

Après que ses représentants ont été accusés de cupidité, David Alaba a dû prendre la parole et donner des détails sur ses négociations avec le Bayern.

David Alaba a répondu à Uli Hoeness après que l'ancien président du a déclaré que l'Autrichien avait un "piranha avide pour un agent", en faisant référence à Pini Zahavi.

Alaba est à Munich depuis son arrivée à l'académie en 2008. Après ses débuts en équipe première en 2010, il est devenu progressivement un élément incontournable de la défense. L'Autrichien a fait un total de 437 apparitions pour le club, remportant neuf titres de pendant son séjour en Bavière.

Cependant, le contrat d'Alaba expirera en 2021 et les deux parties tardent à trouver un accord. Des rumeurs ont suggéré que les représentants d'Alaba demandaient 25 millions d'euros par an, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé du Bayern, Hoeness blâmant aussi Pini Zahavi, l'agent d'Alaba et qui est connu pour avoir bouclé des transferts très controversés par le passé.

Le père d'Alaba, George, a réagi avec colère aux accusations de cupidité, accusant à son tour Hoeness de «répandre de sales mensonges». Et lundi soir, ce fut au tour d'Alaba de se prononcer sur la nature des négociations. «Je voudrais que ma situation contractuelle ne soit pas dévoilée en public», a déclaré Alaba à Bild. «C'est pourquoi, quelques déclarations et rumeurs au cours des dernières semaines m'ont surpris et blessé. Beaucoup de choses qui sont écrites et dites en ce moment ne sont ni justes ni vraies. Je voudrais épargner à toutes les personnes impliquées une discussion publique, même si tous les détails ne sont pas connus.»

"Je ne me suis jamais vraiment exprimé sur ce sujet car je me suis concentré uniquement sur nos tâches importantes avec le FC Bayern, a poursuivi l'Autrichien. Et c'était une bonne chose car, au final, nous avons remporté le triple. C'est tout ce qui compte depuis quelques semaines et ces derniers mois. Le fait que j'ai pu contribuer activement à façonner cette histoire unique me rend fier chaque jour. Ce club n'est pas n'importe quel club pour moi, c'est la maison et la famille. Je porte le maillot rouge emblématique depuis 12 ans, et je le fais chaque jour avec dévouement, fierté et passion, et je le fais toujours. Le bien-être de ce club fantastique est avant tout et est également très important pour moi. J'ai pris à cœur chaque personne responsable, chaque coéquipier, chaque employé du club. Dans une famille, vous pouvez avoir une opinion différente, direz-vous, mais cela reste toujours dans la famille. Je continuerai d’en tenir compte. J'espère vraiment que nous pourrons trouver une solution le plus rapidement possible afin que le club, les responsables, mes coéquipiers et les fans sachent ce qui se passe."

Alaba a fait 42 apparitions pour le Bayern la saison dernière, marquant deux buts tout en jouant principalement au centre avec Alphonso Davies aligné, lui, comme latéral gauche.

Le Bayern doit affronter Schalke vendredi avant de défier Séville en Super Coupe d'Europe.