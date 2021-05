La renaissance d'Emery après l'échec à Arsenal

L'ancien coach d'Arsenal a éliminé son ancienne équipe pour s'inviter en finale d'Europa League ce mercredi, face à Manchester United.

"Good ebening", déclarait courtoisement Unai Emery au début de ses apparitions dans la presse, provoquant l'hilarité en Angleterre en raison de sa prononciation chancelante.

C'est devenu une phrase d'accroche utilisée pour se moquer de lui, notamment dans une chanson sur Arsenal sortie par le musicien du sud de Londres VxMP.

"Levez la main si vous avez géré le PSG et que vous avez perdu la ligue, la ligue d'un seul homme et que vous l'avez perdue", lançait le rappeur dans "Good Ebening". "Licencié au Spartak de Moscou et il en a pris six avec le PSG. Vous avez tous sali Arsène Wenger."

C'était un résumé cru des problèmes d'Emery ces dernières années, mais cette saison, l'entraîneur a enfermé ses démons au placard, verrouillé les portes à double tour et se concentre sur la gloire en Europa League. Encore une fois.

Villarreal affronte Manchester United en finale de l'Europa League mercredi et l'Espagnol peut remporter la compétition pour la quatrième fois, un record. Cela n'a pas toujours été le plan, cependant.

Après un remarquable triplé continental avec Séville en 2014, 2015 et 2016, Emery s'est fixé d'autres objectifs. Il a remplacé Laurent Blanc au Paris Saint-Germain.

La première saison de l'Espagnol à Paris est un désastre, Monaco devançant son équipe en Ligue 1, mettant fin à une série de quatre ans de victoires du PSG. Pire encore, après une victoire 4-0 sur Barcelone en huitième de finale de la Ligue des champions, son équipe a tout gâché au Camp Nou. La "Remontada" 6-1 de Barcelone est entrée dans l'histoire comme l'une des nuits les plus choquantes et les plus incroyables de la compétition.

Le PSG, étonnamment, lui a donné une autre chance et, bien qu'il ait remporté la Ligue 1 à la deuxième tentative, un autre KO en Ligue des champions, cette fois aux mains du Real Madrid, est venu siffler la fin de l'aventure.

L'entraîneur a atterri à Arsenal en mai 2018, en remplacement de la légende du club Arsène Wenger. Les Gunners avaient fini par perdre patience avec l'entraîneur français après que le club a perdu son emprise sur le top 4 et a commencé à jouer l'Europa League.

Malheureusement pour Emery, il n'a pas pu les inspirer à quelque chose de plus. Ils ont terminé à la cinquième place et ont été battus 4-1 par Chelsea en finale de l'Europa League, sans pouvoir se qualifier pour la Ligue des champions par cette voie.

Emery a dépensé beaucoup d'argent cet été-là, battant le record de transfert du club avec la signature de Nicolas Pépé en provenance de Lille pour environ 80 millions d'euros, un joueur qui doit encore briller en Premier League.

Les résultats n'ont pas suivi et l'entraîneur a perdu le respect de ses protégés, certains se moquant même de son accent dans son dos. Avec les fans et les médias également contre lui, Arsenal entame la plus longue série de matchs sans victoire du club depuis 1992 et Emery est licencié en novembre 2019.

Il a attendu pendant quelques mois, avant de retourner dans son Espagne natale pour prendre un nouveau départ avec Villarreal au début de la saison actuelle.

Emery avait connu une période de succès dans ses premières années sur la côte est de l'Espagne avec Valence, donc c'était un véritable retour au pays, un retour dans sa zone de confort.

Travaillant de nouveau dans sa langue maternelle, capable d'interagir pleinement avec les joueurs et de donner ses instructions tactiques détaillées, Emery a retrouvé sa confiance.

Et surtout, il est respecté. En Espagne, les moqueries dont il a fait l'objet en Angleterre n'ont plus cours, son travail à Séville et à Valence étant considéré comme bien plus pertinent pour évaluer sa réputation.

Même la remontada n'était évoquée que lorsqu'il était de retour au Camp Nou. C'est là que la saison 2020-21 a commencé, et son équipe a reçu une raclée de 4-0. Emery s'est excusé auprès des supporters pour la performance de l'équipe, mais celle-ci a rapidement trouvé ses marques. Villarreal a enchaîné 19 matchs sans défaite, battant ainsi le record du club.

En utilisant les bonnes et les mauvaises expériences acquises à l'étranger, Emery a fait de Villarreal une équipe solide et respectable. Il a été suffisamment souple dans sa réflexion pour passer d'une configuration de pré-saison plus créative à un milieu de terrain plus ferme et plus combatif.

Loin de Paris et de Londres, dans la petite ville de Castellon, il n'y a pas de distractions ni de superstars comme Neymar ou Kylian Mbappé à gérer.

Le fait que le talent exceptionnel de Villarreal, Gerard Moreno, soit un travailleur acharné et peu sensible aux médias est sans aucun doute un atout pour l'entraîneur. Il donne le ton, non seulement dans le vestiaire, mais aussi dans le dispositif tactique d'Emery.

Le club a accueilli en prêt le jeune Takefusa Kubo du Real Madrid mais son étincelle était trop brute pour Emery et il a laissé partir l'attaquant japonais, écourtant le prêt.

Sans beaucoup de stars de classe mondiale, l'entraîneur pouvait jouer comme il le souhaitait, et il l'a fait. Bien que le Sous-marin jaune ne soit pas une équipe excitante sous la direction d'Emery, il est difficile à affronter. C'est pourquoi ils ont enchaîné tant de matchs sans défaite, même s'ils ont fait plus de matchs nuls qu'ils ne l'auraient souhaité.

Que son équipe domine ou non Manchester United pour remporter l'Europa League à Gdansk, Emery considérera sa saison comme un succès, sa réputation retrouvée.

Son plus beau moment a sans doute été de battre Arsenal en demi-finale, de mettre fin à leurs espoirs d'apparaître en Europe la saison prochaine également et de s'imposer face à son compatriote et successeur à l'Emirates, Mikel Arteta.

"Good ebening, Gunners !" a tweeté Mesut Özil avant la demi-finale retour, rappelant la mauvaise ambiance que l'entraîneur a laissée à Londres. Mais Emery est reparti avec une victoire 2-1 et une place en finale contre le Manchester United d'Ole Gunnar Solskjaer. La saison prochaine sera la première en 26 campagnes qu'Arsenal n'aura pas le droit au football européen. Alors que les Gunners sombrent, Emery vise lui une place en Ligue des champions à l'automne.

"Villarreal a contrôlé la tactique, Emery a été trop intelligent pour Arteta", a admis la légende d'Arsenal Martin Keown sur BT Sport.

L'article continue ci-dessous

L'Europa League est, après tout, le territoire d'Emery. C'est sa cinquième finale d'Europa League, mais c'est la première pour Villarreal. Il les a fait passer au niveau supérieur, ce à quoi ils aspiraient.

"J'ai la chance d'avoir été entraîneur là-bas, même si cela s'est terminé dans des circonstances indésirables", a déclaré Emery, poliment, avant la confrontation avec Arsenal. Cela correspondait à son comportement digne lorsqu'il était au club de Londres, même s'il était considéré comme la risée de tous.

De retour dans sa zone de confort, Emery a fait sortir Villarreal de la sienne et reçoit les éloges qu'il mérite pour ses réalisations cette saison.