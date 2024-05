La recrue star du Barça pour cet été dévoilée

La nouvelle ère du FC Barcelone débutera cet été et la recrue star est connue.

Le directeur sportif Deco sera chargé d'identifier les nouvelles recrues pour le nouveau manager Hansi Flick, qui succédera bientôt à Xavi Hernandez. Le poste d'ailier gauche sera probablement abordé lors de la fenêtre de transfert, avec le départ de Joao Felix et celui de Raphinha, qui fait l'objet de nombreuses rumeurs.

Nico Williams, de l'Athletic Club, est très apprécié à Can Barca, mais selon Diario AS, le rêve de Deco est de recruter Luis Diaz, de Liverpool. L'ailier colombien pourrait avoir la possibilité de quitter les géants de la Premier League cet été si le nouveau manager, Arne Slot, le juge nécessaire.

Si Raphinha est vendu alors que des clubs anglais et saoudiens s'intéressent à lui, cela pourrait permettre de financer l'achat de Diaz. Deco apprécie le joueur de 27 ans pour sa rapidité et ses tours de passe-passe, et il serait une option plus naturelle à gauche. Pour l'heure, il reste à voir si le FC Barcelone tentera de faire bouger les choses cet été.