La réaction de Quique Setien après la défaite au Clasico

Frustré par le manque de réalisme de ses troupes, Quique Sétien n'en reste pas moins classe.

Quique Setien, l'entraîneur du Barça, insiste sur le fait qu'il faut féliciter le suite à son succès (2-0) lors du Clasico.

"Le plus frustrant ? Avoir des occasions et ne pas marquer, a déploré l’Espagnol en conférence de presse. En première période, on a réussi à passer ce pressing, on a eu des occasions mais on n’a pas été précis", a estimé l'ancien coach du Betis.

"En seconde période pareil, mais on a commencé à avoir des imprécisions qui ne nous ont pas permis d’avancer et on a souffert avec les pertes de balle. On a eu deux ou trois occasions, mais ça n’a pas pu se concrétiser. Il n’y a rien à dire, il faut féliciter le rival", a conclu le coach catalan dans des propos relayés par Marca.