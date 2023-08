La réaction de Marcelino après son premier succès avec l’OM

Marcelino a fait part de ses sentiments après avoir assuré sa première victoire sur le banc de l’OM.

L’OM a bien démarré son championnat en prenant le dessus sur Reims. Dans le jeu tout n’a pas été parfait mais les Phocéens ont montré de belles valeurs et des qualités de résilience pour aller chercher un succès important pour le moral. Surtout en vue du match retour contre le Panathinaikos lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Marcelino content mais reconnait qu’il y a du chemin à faire

Le premier heureux après cette victoire ça doit être l’entraineur olympien Marcelino. L’Espagnol s’est acheté du temps avec ce résultat positif. Il peut continuer à travailler dans la sérénité et il n’a pas manqué de l’avouer dans sa réaction d’après-match.

« Oui, je suis satisfait de l’équipe. Le comportement a été positif. On a gagné aussi. On est en construction. Et c’est mieux de construire quand on gagne », a-t-il déclaré au micro d’Amazon Prime.

Le technicien ibérique est content, mais il sait qu’il y a encore beaucoup de choses à corriger au sein de sa formation. Il a décelé des manques dans tous les secteurs : « Reims nous a mis en difficulté, mais j’aurais aimé qu’on ait plus d’occasions. On a manqué de contrôle, mais ça a été mieux en deuxième ».

Interrogé sur ses options tactiques, il s’est défendu en confiant : « Le système ? On dépend aussi des joueurs qu’on a. On peut changer, mais c’est difficile de trouver les automatismes. On doit s’améliorer, notamment derrière, y a du chemin à faire encore. Mais je suis satisfait de l’attitude et du résultat ».