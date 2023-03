La réaction de Kylian Mbappé après son 201e but avec le PSG

Le PSG a dominé Nantes ce samedi au Parc, avec notamment le 201e but de Mbappé sous ses couleurs. Découvrez sa réaction.

Avant de se rendre au Bayern, le PSG a rempli sa mission en championnat ce samedi en disposant de Nantes. Malgré des difficultés rencontrées en 1e période, le leader du championnat l’a emporté 4 à 2. La dernière réalisation de la partie a été l’œuvre de Kylian Mbappé. Avec ce pion, l’international français a battu Edinson Cavani comme meilleur buteur de l’histoire de Paris. Il en est à 201 buts et il est déterminé à en mettre d’autres dès mercredi. C’est ce qu’il a confié aussitôt la rencontre terminée.

Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur Canal+) : « Je ne suis pas mis de pression pour le mettre ce soir, je savais que j’allais le battre. Mais les 5 dernières minutes et quand il y avait de la place avec les espaces laissés... et quand le but vient c’est beau (...) Jouer ici c’est un privilège, j’ai profité de chaque moment et j’ai progressé comme joueur. J’ai appris beaucoup de choses ici. C’est quelque chose de spécial pour un Parisien comme moi de jouer au PSG. Le brassard ? Si on m’avait dit que je battrai le record avec le brassard, je n’aurai pas cru. Mais, je joue pour écrire l’histoire et j’ai toujours dit que je voulais le faire. Ce n’est pas fini. Il y a encore des accomplissements collectifs à aller chercher, pas que des individuels. Merci à tous mes coéquipiers, aux différents entraineurs et aux supporters. C’est important de donner aux gens. Les 202, 203 et 204 pour mercredi ? Et même plus. Oui, on va aller là-bas déterminés. On a repris confiance et maintenant il faut gagner ».

Danilo Pereira (milieu de terrain du PSG sur Canal+) : « C’était une belle performance malgré les deux buts concédés. C’était un manque d’attention car on s’est relâché un peu après le 2e but. C’est dangereux de redonner de l’espoir à l’adversaire. Mais après on est bien revenus dans le match. Mon but ? Je travaille pour ça et je donne tout pour l’équipe. C’est mon état d’esprit et je veux continuer comme ça ».

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Canal+) : « Inquiet, oui et non. On revit la même histoire que contre Lille. On a redonné espoir à Nantes alors qu’on a fait une bonne entame de match. Il y a eu une bonne maitrise et on avait besoin de trouver un second souffle. A 2-2, vous relancez une équipe qui semblait KO. Mais en 2e période on parvient à reprendre l’ascendant dans un match ouvert. Mais il y a eu de petits bobos. Marquinhos ? Il a eu un problème aux cotes. Apparemment, c’est un coup. Il y a eu aussi Mukiélé. On pioche de partout afin de garder de l’énergie. Et il en faudra dans quatre jours. On peut être soucieux, car c’est 2 fois que ça se renouvelle au Parc. Contre le Bayern, on n’aura pas le droit au relâchement. Car à ce niveau ça peut être fatal. Mais il vaut mieux que ça arrive maintenant. Mbappé ? C’est le meilleur attaquant au monde. Il était obnubilé pour marquer au moins ce but-là. Il écrit une grande du PSG, mais aussi du football français et du football international. On est heureux de l’avoir à Paris ».

Moussa Sissoko (milieu de terrain de Nantes sur Canal+) : « Ce qui nous a manqué c’est d’y croire un peu plus offensivement. Au début, on a été timides. On a ensuite réagi. En 2e période, on a essayé de jouer les coups à fond mais on n’a pas su utiliser bien les espaces. Et contre Paris, on s’expose. Cette défaite nous mal. Mais on va essayer de corriger ce qui n’a pas été bien fait et rebondir. »