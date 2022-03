La punchline de Mourinho avant le derby de Rome

Le choc AS Rome – Lazio est déjà lancé. Le technicien portugais s’est chargé de mettre du piment, en déplorant le fait que son équipe ait joué contre Vitesse en Europe jeudi, alors que ses rivaux locaux n'avaient pas de match.

En effet, le Special One a repris ses vieilles habitudes en essayant d’enclencher une passe d’armes avec Maurizio Sarri, le patron de la Lazio, avant le prochain derby.

Mourinho tacle Sarri

Le manager portugais a vu son équipe de la Roma affronter Vitesse en Europa Conference League jeudi soir, alors que la Lazio était au repos.

Le prochain choc entre la Roma et la Lazio est crucial dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions, et Mourinho s'est donc inquiété de l’état physique de ses troupes.

Mourinho a déclaré à Sky Sport Italia : "Évidemment, je ne suis pas content que nous ayons joué aujourd'hui avec beaucoup de joueurs qui devront aussi être là dimanche, alors que ce soir les joueurs de la Lazio étaient est à la maison en train de fumer des cigarettes avec Sarri !".

Lors de sa conférence de presse d'après-match, Mourinho a ajouté : "Maintenant, Sarri est chez lui en train de fumer sa cigarette tandis que je rentre chez moi en essayant de réfléchir à la façon dont nous pouvons nous remettre de tout cela pour dimanche."

La Lazio de Sarri occupe la cinquième place avec 49 points, à sept points de la Juventus qui occupe la dernière place qualificative pour la Ligue des champions, la quatrième.

La Roma de Mourinho n'est actuellement qu'à un point de son rival régional, mais occupe la septième place, l'Atalanta la devançant à la différence de buts avec un match en moins.