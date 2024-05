La promesse de Ten Hag à Sancho

L'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a fait le point sur l'avenir de Jadon Sancho, actuellement prêté au Borussia Dortmund.

Ten Hag a révélé que le club avait discuté avec l'ailier anglais lors de son prêt au club de Bundesliga. Le Néerlandais a également confirmé qu'il y avait un « conflit » avec l'attaquant au début de la saison. L'entraîneur de Manchester United a également affirmé que son différend avec l'attaquant serait résolu à la fin de la saison en cours.

Ten Hag a déclaré aux médias : « Nous sommes proches de ce processus. Nous surveillons des matches, pas seulement [mercredi] - [je] ne dirai pas tous les matches, mais nous avons vu plus de matches de Dortmund où Jadon était performant. Nous avons eu une visite avec lui, nous avons parlé avec lui, et nous allons poursuivre ce processus."

Ten Hag ne lâche pas Sancho

En ce qui concerne le conflit avec Sancho, il a ajouté : « Il y a eu un conflit et il faut d'abord terminer la saison. C'est pourquoi il ne faut pas en parler maintenant, ce n'est pas important. Il a le match retour de la demi-finale (De C1, ndlr) en championnat, ça ne va pas très bien pour eux. Nous avons quatre matches importants en championnat et la finale de la FA Cup."

L'article continue ci-dessous

Plus tôt dans la saison, Ten Hag et Sancho ont eu un différend majeur après que l'ailier de 24 ans ait répliqué à Ten Hag après que le Néerlandais ait publiquement critiqué le niveau d'entraînement de Sancho. Le boss de 54 ans a immédiatement exclu Sancho et l'a mis au ban. L'ailier a ensuite été prêté à Dortmund en janvier et a aidé l'équipe à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Depuis qu'il a rejoint la Bundesliga, Sancho est épanoui et a pu jouer régulièrement et s'est illustré lors de la victoire 1-0 du club sur le Paris Saint-Germain en demi-finale aller de la Ligue des champions. Mais il semblerait que Ten Hag n'en a pas fini avec lui. Sancho et Dortmund affronteront les Parisiens le mardi 7 mai au match retour.