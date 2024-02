La prochaine star à rejoindre Messi est...

Coutinho est réticent à s'exprimer sur les rumeurs de transfert, mais il affirme qu'on "ne sait jamais" lorsqu'il s'agit d'une réunion avec Messi

Le meneur de jeu brésilien fait partie de ceux qui ont vu leur transfert à l'Inter Miami spéculé. Ces rumeurs ne sont pas surprenantes étant donné que les anciennes stars de Barcelone Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba sont déjà sur les tablettes du Chase Stadium.

La saison 2024 n'a pas donné lieu à un transfert de Coutinho, mais cela pourrait changer à l'avenir. L'intéressé ayant déclaré à SPORT qu'il avait été sondé à ce sujet : "Je ne pense qu'au moment présent. Je veux être bien, bien me préparer, jouer de bons matches, profiter du football. On ne sait jamais ce qui se passera à l'avenir. Mon nom apparaît toujours dans les journaux où l'on parle de tout et de rien, du bon comme du mauvais. J'essaie de ne pas les regarder et je me préoccupe seulement de bien faire mon travail et d'en profiter."

Coutinho ne regrette rien

Coutinho est tombé en disgrâce depuis qu'il a rejoint Messi et ses coéquipiers au Camp Nou en 2018. Il est aujourd'hui prêté par Aston Villa au club qatari d'Al-Duhail, mais il a ajouté lorsqu'on lui a demandé s'il regrettait son transfert à prix d'or au FC Barcelone : "Est-ce que je regrette d'avoir rejoint le Barça ? Non, à aucun moment. Les choses ne se sont pas passées comme je l'imaginais, comme les gens l'espéraient, comme je l'espérais parce que je suis le premier à exiger plus de moi-même sur le terrain, je me dis que je dois donner plus, etc. J'ai tout essayé, j'ai toujours été très professionnel et je ne regrette rien. J'ai tout essayé, j'ai toujours été très professionnel et je ne regrette rien. J'ai aimé ça, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens, j'ai gagné des titres et ça restera toujours dans l'histoire de ma vie. Qu'est-ce que je changerais de mon passage au Barça ? Rien. Je ne changerais rien. Revenir en arrière est impossible, mais comme je l'ai dit, je ne regrette rien.

"J'ai toujours fait de mon mieux à l'entraînement, comme je le fais ici, comme je l'ai fait l'année dernière et comme je le ferai l'année prochaine. Si tout va bien, c'est parfait et si ce n'est pas le cas, il faut être patient."