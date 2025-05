La prochaine recrue du Real Madrid connue

Real Madrid vs Celta Vigo

Cet été marquera une nouvelle ère pour le Real Madrid, et l'arrivée d'un nouvel entraîneur devrait entraîner une augmentation des transferts.

Ces derniers jours, des décisions ont été prises pour améliorer un poste en particulier, qui en avait cruellement besoin.

Ces dernières semaines, le Real Madrid a subi une triple blessure au poste d'arrière gauche. Eduardo Camavinga a été forfait pour le reste de la saison en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Ces derniers jours, il a été rejoint en salle de soins par Ferland Mendy et David Alaba, qui ne joueront également plus avant la Coupe du Monde des Clubs au plus tôt.

Fran Garcia sera donc le seul arrière gauche de Carlo Ancelotti pour les derniers matchs de la Liga. Et comme l'ancien joueur du Rayo Vallecano n'a pas été retenu pour les grands rendez-vous, la confiance en ses services est évidente.

Compte tenu de ce fait, et du faible bilan de Mendy en matière de blessures, Relevo rapporte que le Real Madrid a décidé de recruter un nouveau latéral gauche cet été, malgré une précédente décision jugée superflue.

En termes d'options, le Real Madrid envisage de recruter l'ancien joueur Theo Hernandez. Mais selon le même article, deux noms semblent plus clairs actuellement : Miguel Gutierrez et Alvaro Carreras.

Le Real Madrid pourrait faire signer Gutierrez à nouveau pour la modique somme de 8 millions d'euros, conformément à la clause de rachat prévue dans son contrat avec Gérone. Carreras, de Benfica, est également très apprécié, même s'il coûterait beaucoup plus cher.

Il reste à voir pour qui le Real Madrid optera. Il est clair que le poste de latéral gauche devait être abordé cet été, et le choix devra donc être judicieux pour le département sportif du club.