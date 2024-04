La prochaine destination de Kingsley Coman connue

Kingsley Coman serait prêt à quitter le Bayern Munich pour la Premier League, après une campagne décevante en Allemagne.

Depuis qu'il a rejoint le Bayern, Coman fait partie intégrante du succès du club, contribuant à ses nombreux titres, y compris la Ligue des champions en 2020.

Malgré son contrat avec le Bayern jusqu'en 2027, son avenir au sein du club est incertain car il envisage un départ potentiel et est prêt à évoluer dans un nouveau championnat, de préférence en Angleterre ou en Espagne, après avoir conquis l'Allemagne, la France avec le PSG et l'Italie lors de son passage à la Juventus, selon les informations de Sport Bild. Le temps de jeu de Coman a été limité cette saison, les blessures entravant ses performances, surtout depuis le début de l'année. Il n'a inscrit que cinq buts et délivré trois passes décisives en 26 matches, toutes compétitions confondues, ce qui montre bien que son impact sur le terrain est en train de s'amenuiser.

Coman est un joueur de talent, mais tout club désireux de le recruter devra s'aligner sur le prix élevé de 70 millions d'euros (60 millions de livres sterling/75 millions de dollars) demandé par le Bayern Munich. Néanmoins, sa capacité à évoluer efficacement sur les deux ailes ajoute à sa valeur en tant que joueur, ce qui en fait un atout intéressant pour tout club cherchant à renforcer son attaque.