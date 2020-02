La Premier League va lancer son Hall of Fame

Le championnat anglais va ouvrir un Hall of Fame afin de distinguer ses plus illustres anciens joueurs depuis sa création en 1992.

La a annoncé ce jeudi l'ouverture prochaine d'un Hall of Fame, qui regroupera les meilleurs joueurs ayant disputé le championnat depuis sa création en 1992.

Un Hall of Fame "qui reconnaîtra et célébrera les qualités et le talent exceptionnels des joueurs qui ont honoré la compétition depuis sa création en 1992. L'appartenance au Hall of Fame de la Premier League sera la plus haute distinction individuelle accordée aux joueurs par la Ligue."

Deux premiers noms de joueurs seront dévoilé le 19 mars prochains, ainsi qu'une liste de prénominés, parmi lesquels les fans pourront voter pour désigner les prochains joueurs à être distingués.

"Pour être éligibles au Hall of Fame, les joueurs doivent être à la retraite, et seule la carrière d'un joueur en Premier League est prise en compte dans leur candidature", précise encore la ligue dans son communiqué. Alors à vos votes dès le mois prochain !