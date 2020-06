La Premier League autorise cinq changements par match

Les instances anglaises viennent donner leur feu vert pour qu’il y ait cinq remplacements autorisés par rencontre dans son championnat.

L’option choisie en a connu un succès et c’est au tour de la de l’adopter. Selon Sky Sports, la Ligue anglaise a accepté ce jeudi qu’il y ait cinq changements autorisés par rencontre lors des journées restantes de son championnat.

La Premier League est en passe de reprendre et ses dirigeants ont jugé qu’il était judicieux d’assouplir certaines règles et faciliter la vie aux clubs. Après trois mois d’interruption, les équipes pourront donc changer presque la moitié de leurs onze s’ils le souhaitent en cours du jeu afin de prévenir les blessures et éviter les problèmes physiques.

9 remplaçants autorisés sur la feuille du match

Les clubs auront aussi le droit de cocher neuf remplaçants au coup d’envoi de la rencontre, au lieu de sept auparavant. Là aussi, c’est une aubaine pour les différents managers car ils pourront ratisser large au niveau du banc et de l’effectif.

Pour rappel, l’élite anglaise reprendra le 17 juin prochain avec la tenue de deux matches en retard : -Sheffield United et le choc - .