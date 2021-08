La précision de Messi sur le "mensonge" de son salaire

S'exprimant en conférence de presse, Leo Messi a évoqué les rumeurs concernant son salaire.

Une conférence de presse déchirante. Face aux médias et après une grosse crise de larmes, Leo Messi est revenu sur son départ du Barça, ce dimanche.

Attendu à Paris ce dimanche soir pour s'engager au PSG, la star argentine a profité de la présence des médias pour livrer une précision importante sur son salaire.

"Un mensonge"

Leo Messi a ainsi réfuté les rumeurs selon lesquelles il ne voulait consentir à aucun sacrifice financier pour rester en Catalogne.

"J’étais prêt à baisser mon salaire de 50% et on ne m’a rien demandé de plus, a expliqué Lionel Messi devant une assemblée de journalistes de toutes les nationalités. Certains ont dit que l’on m’avait demandé une baisse de 30% de plus, c’est un mensonge. Ce n’est pas la vérité."

Avec un salaire fixe culminant à 61 millions d'euros pour la saison 2020-2021, Lionel Messi aurait ainsi été prêt à poursuivre sion épopée barcelonaise pour une trentaine de millions d’euros cet été.

Selon diverses sources, le PSG offrirait à l'Argentin un salaire annuel de 40 millions d'euros - le plus gros du club parisien - sur une période de deux ans plus une année en option.

Le joueur argentin gagne donc forcément au change, mais à voir ses larmes abondantes ce dimanche, il n'est pas certain que ce soit vraiment le plus important pour lui...