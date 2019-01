La police de Guernesey arrête les recherches pour Sala

La police de Guernesey vient d'abandonner l'espoir de retrouver Sala. Elle a fait savoir à travers un communiqué que les recherches sont terminées.

Le couperet est tombé à 16h15 ce mercredi. Au bout de presque trois jours de recherche, la police de Guernesey vient de stopper ses différentes opérations consistant à trouver Emiliano Sala ou l'appareil qui le transportait. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, les Britanniques ont justifié cette décision par le fait qu'il n'existait, selon eux, plus aucune de retrouver les victimes vivantes. Une nouvelle glaçante, mais pas autant que la tragédie en elle-même.

C'est David Barker, le capitaine du port de Saint-Pierre-Port, qui s'est exprimé et évoqué aussi tout ce qui a été entrepris par son équipe ces derniers jours afin de trouver Sala et le pilote qui l'accompagnait durant le maudit vol : "On vient de se réunir pour passer en revue l'opération de recherche et de sauvetage en cours depuis la disparition de l'avion lundi soir. Malgré tous les efforts des compagnies aériennes et de recherche en provenance des îles anglo-normandes, du Royaume-Uni et de la France, qui couvrent une superficie d'environ 1 700 km2 - dont une partie importante a été fouillée plus d'une fois - et après avoir examiné les données de la téléphonie mobile et les satellites, l’imagerie, nous n’avons trouvé aucune trace de l’avion, du pilote ou du passager. Il y a eu plus de 24 heures de recherche continue, avec 80 heures de vol combinées sur trois avions et cinq hélicoptères. Deux bateaux de sauvetage ont également été impliqués, ainsi que l'assistance de divers navires de passage et de bateaux de pêche".

Tout en indiquant qu'il n'y aurait plus d'opération entreprise de leur part, Barker n'a pas voulu se prononcer définitivement sur le décès de Sala. Il s'est contenté d'indiquer que "les chances de survie à ce stade sont extrêmement faibles".

Enfin, le capitaine anglais a aussi et naturellement eu un mot envers la famille et les proches des victimes : "Ils ont été informés de cette évolution et mes pensées vont à la famille du pilote et du passager en ces temps extrêmement difficiles".