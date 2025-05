La petite phrase de Guardiola sur Hansi Flick

Les téléspectateurs du monde entier ont été captivés par le match entre Barcelone et l'Inter Milan en demi-finale aller de la Ligue des champions.

Parmi les spectateurs, Pep Guardiola, qui encourageait son ancien club, était présent.

Avant le match de Premier League de Manchester City contre les Wolves vendredi (via Sport), Guardiola s'est exprimé sur le déroulement de la semaine en Ligue des champions. Concernant Barcelone, il a exprimé sa grande fierté quant à la qualité de jeu de l'équipe.

« J'ai été surpris par la beauté du match. Grâce à ce genre de matchs, les stades ne désemplissent jamais et notre activité va croître. Je ne peux qu'être très reconnaissant pour les deux demi-finales ; elles étaient toutes deux exceptionnelles, surtout celle d'hier. »

« Quand on joue comme Barcelone, les stades ne désemplissent jamais. Et nous pourrons en vivre longtemps. Peu importe le résultat ; ceux d'entre nous qui aiment Barcelone sont très fiers. » Et je pense que l'Inter a une fois de plus démontré, en remportant la Ligue des champions contre eux, à quel point ils sont incroyables : leur défense, leurs transitions, leur physique et leur organisation. Inzaghi est un entraîneur incroyable. Mardi et mercredi, nous aurons deux matchs incroyables. Les quatre équipes sont fantastiques et méritent d'être là.

Barcelone a réalisé une saison incroyable jusqu'à présent, et le mérite en revient en grande partie à Hansi Flick. Arrivé l'été dernier, le club était en pleine confusion, et cela a duré la majeure partie de l'été, les problèmes financiers ayant empêché le recrutement de Dani Olmo.

Mais cela n'a finalement pas eu d'importance, car le travail de Flick avec les joueurs en place a été transformateur. Barcelone espère désormais terminer la saison sur un triplé historique.