La petite phrase de Flick sur le Real Madrid

FC Barcelone vs Real Madrid

Hansi Flick souhaite que Barcelone domine son Clasico crucial face au Real Madrid, après sa défaite en Ligue des champions.

Après une élimination douloureuse en Ligue des champions face à l'Inter Milan, le tacticien allemand a exhorté son équipe à canaliser sa frustration en faisant preuve d'autorité et d'énergie face à ses plus grands rivaux.

Les ambitions européennes des Blaugrana ont été brutalement interrompues mardi, anéantissant leurs espoirs de quadruplé cette saison. Désormais, toute leur attention se tourne vers la course au titre en Liga, où ils comptent actuellement quatre points d'avance sur le Real Madrid, champion en titre, à seulement quatre journées de la fin.

S'exprimant lors d'un point presse samedi, Flick a souligné le rétablissement émotionnel et psychologique de l'équipe après sa déception européenne.

« Nous avons parlé de ce qu'ils (les joueurs) pensent, de ce qu'ils ressentent, c'est important que nous en parlions ensemble », a déclaré Flick.

Tout le monde sait que dans un Clasico, il faut être au meilleur de sa forme, et c'est ce que nous devons faire. Nous voulons être actifs, nous voulons voir l'équipe jouer avec intensité sur le terrain, dominer comme d'habitude, et nous savons que le Real est une équipe vraiment fantastique.

Barcelone abordera le Clasico de dimanche fort d'un bilan sans faille face aux Blancos cette saison. Les Catalans ont déjà triomphé à trois reprises face au Real, toutes compétitions confondues. La première confrontation a eu lieu en octobre, où Barcelone a surpris le Santiago Bernabéu en s'imposant 4-0 en Liga. En janvier, ils ont facilement remporté la finale de la Supercoupe d'Espagne 5-2. Plus récemment, ils ont remporté une finale de Coupe du Roi palpitante en avril, s'imposant 3-2 après prolongation.

Barcelone a reçu des nouvelles encourageantes concernant les blessures. L'arrière gauche Alejandro Balde et le jeune milieu de terrain Marc Casado, tous deux absents pour des problèmes musculaires et ligamentaires, ont été autorisés à réintégrer l'équipe. De plus, l'attaquant vedette Robert Lewandowski, qui a fait une brève apparition contre l'Inter en milieu de semaine, est également en lice. Cependant, Flick a laissé entendre que tous trois devraient probablement jouer sur le banc plutôt que dans le onze de départ.