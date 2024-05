La petite phrase d'Ancelotti sur Kroos et Modric

Carlo Ancelotti n'a pas tari d'éloges sur les vétérans Toni Kroos et Luka Modric à l'approche de leurs décisions contractuelles.

Les deux joueurs terminent leur contrat actuel dans la capitale espagnole à la fin du mois de juin après avoir signé des prolongations l'été dernier.

L'article continue ci-dessous

Les deux joueurs ont précédemment suivi le modèle du club en signant des renouvellements d'un an offerts aux joueurs de plus de 30 ans.

Cependant, Ancelotti ayant fait tourner son milieu de terrain cette saison, 2024 semblait marquer la fin d'une ère pour au moins l'un des deux joueurs expérimentés.

Kroos a semblé plus enclin à prolonger, avant de rejoindre l'Allemagne pour l'Euro 2024, mais Modric semblait se diriger vers la sortie.

Modric semble désormais prêt à signer un nouveau contrat, à des conditions réduites, et Ancelotti est ravi de conserver une telle expérience dans son équipe.

« Toni est une personne qui a toujours très peu de doutes, il est très clair et très honnête. C'est le profil d'une personne que j'aime, en plus d'être italien, je me sens un peu allemand", selon Diario Sport.

« Je n'ai jamais eu de problème avec Modric parce qu'en plus d'être un joueur de haut niveau, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, c'est une personne spectaculaire. Nous n'avons jamais eu de problème et nous n'en aurons jamais, parce que nous nous respectons beaucoup ».

Si le Real Madrid remporte la Ligue des champions en juin, Modric deviendra le joueur le plus décoré de l'histoire, avec 26 titres, après avoir joué plus de 500 matchs à Madrid.