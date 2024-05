La petite phrase cash de Zaïre-Emery sur les Bleus

Warren Zaïre-Emery, élu meilleur espoir de Ligue 1 pour la saison 2023-2024, s'est lâché face aux médias.

Warren Zaïre-Emery, le jeune prodige du PSG de 18 ans, a glané le trophée de meilleur espoir de Ligue 1aux trophées UNFP, ce lundi soir. Robert Pirès, élu meilleur espoir de L1 en 1996 et membre du staff de l'équipe de France U19, lui ont remis sa récompense.

La fin de saison, l'Euro 2024, le bac... Le programme est chargé pour la jeune star du PSG, qui a d'ailleurs laissé un petit message taquin à son sélectionneur. "J'essaie d'être concentré sur tout. Je suis très content de la saison que je fais. J'espère que ça va continuer. J'espère que je serai appelé pour tout (Didier Deschamps sourit dans la salle)."

Un hommage aux supporters

"C'est une fierté d'être là. Je suis très content d'avoir eu ce trophée. Ça montre le travail acharné que je fais au quotidien et que je continuerai à faire. Je tiens à remercier ma famille, mes coéquipiers, le coach qui me donne de la confiance et qui me fait jouer, les gens dans l'ombre qui donne tout pour le club, les autres nommés. J'espère être là l'année prochaine et le plus souvent possible.", a ajouté le virtuose.

"Depuis petit, je supporter le PSG. Les supporters, c'est eux qui nous donnent de la force. Ils nous poussent. Ce trophée est pour eux, parce qu'ils sont toujours là pour moi, dans les bons ou les mauvais matchs."