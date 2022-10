La nouvelle punchline de Zlatan Ibrahimovic contre la France

Zlatan Ibrahimovic a de nouveau tenu des propos empreints d’arrogance envers la France.

Zlatan Ibrahimovic est connu pour ses déclarations tapageuses et piques saillantes envers ses détracteurs. Même lorsqu’il est indisponible, le Suédois n’arrête pas de défrayer la chronique avec des déclarations controversées. Et il se montre particulièrement inspiré quand il faut parler de la France.

Dans une interview accordée à Canal+, l’ancien Parisien a lâché quelques moqueries à l’endroit de ceux qui l’ont accueilli entre 2012 et 2016. « Depuis que j’ai quitté la France, tout s’écroule. Il n’y a plus aucun sujet intéressant. La France a besoin de moi, mais je n’ai pas besoin de la France. Vois avez Mbappé, Neymar et Messi mais ça ne suffit pas. Car vous n’avez pas dieu », a-t-il lâché sur un ton décalé.

Ibrahimovic et la France, je t’aime moi non plus

Ibrahimovic a lâché cette phrase en plaisantant, mais dire qu’il nourrit un complexe de supériorité envers les Français ne serait pas exagéré. La séquence de son coup de gueule au Stade Chaban Delmas lors d’un Bordeaux – PSG en 2015 reste encore dans toutes les mémoires.

Actuellement, Ibra continue de soigner son genou. Il a été blessé au ligament la saison dernière et son retour sur les terrains ne devrait pas avoir lieu avant janvier 2023. Le Scandinave prend son mal en patience et assure n’avoir toujours aucune intention de raccrocher ses crampons.

Pour rappel, Ibrahimovic est le troisième meilleur buteur de l’histoire du PSG derrière Edinson Cavani et Kylian Mbappé. Durant son séjour dans la capitale française, il a claqué 156 buts en 180 matches.