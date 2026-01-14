La nouvelle photo de la femme de Greenwood qui fait parler

L'ancien joueur de Manchester United a réalisé une saison exceptionnelle avec le club français, et Robson a partagé une série de photos de 2025 sur Instagram.

Robson partage des photos de famille

Robson a publié une série de photos de 2025 sur Instagram, dévoilant les moments forts de sa vie de famille avec Greenwood. Le couple a vécu une année mémorable et a accueilli son deuxième enfant en février. Sur le terrain, l'attaquant a été exceptionnel pour Marseille lors de la saison 2025-2026, marquant 19 buts en 25 matchs toutes compétitions confondues, dont un triplé lors d'une victoire 9-0 en Coupe de France.

Robson a partagé une série de clichés la montrant en vacances, ainsi qu'un rare aperçu de sa vie de famille à Marseille, avec des images de leurs deux enfants.

Greenwood a été salué par l'ancien international français Frank Leboeuf pour sa capacité à tourner la page après son départ de Manchester United.

Il a déclaré : « Il y a près de 35 ans, un autre Anglais est arrivé à Marseille et, après un mois de soleil, il était tellement rouge que les gens disaient qu'il n'arrivait pas à s'intégrer. C'était Chris Waddle. Il est devenu une légende, une icône marseillaise, et il l'est toujours – même sa coupe de cheveux a été copiée ! Mason fait la même chose : discret, travailleur acharné pour l'équipe, buteur, joueur crucial.

Je suis très impressionné par son football, très heureux qu'après tous les problèmes qu'il a eus à Manchester United et dans sa vie privée, il soit capable de faire ce qu'il fait. Footballistiquement parlant, je n'ai rien à redire. »

« Je suis ravi de voir un autre Anglais dans le sud de la France, qui s'épanouit à Marseille, car je peux vous dire qu'il est loin d'être facile de s'intégrer là-bas. Les supporters sont exigeants, c'est la pression latine, le football est différent, et je suis très heureux pour Mason. »