La nouvelle frasque hilarante de José Mourinho

Après l'impressionnante victoire 2-0 de Benfica, acquise grâce aux buts de Richard Rios et Leandro Barreiro, l'entraîneur portugais a amusé les journalistes en dévoilant un souvenir inattendu caché dans un petit sac qu'il portait en conférence de presse.

Un clin d'œil à un ancien protégé

Le milieu de terrain écossais, qui brille désormais en Serie A, doit une grande partie de ses débuts de carrière à l'entraîneur qui l'a lancé dans l'équipe première de Manchester United il y a près de dix ans. Mourinho lui a offert ses débuts professionnels en mai 2017, en le faisant entrer en jeu contre Arsenal avant de le titulariser quelques jours plus tard contre Crystal Palace. Le joueur, alors âgé de 20 ans, est rapidement devenu un élément fiable de la rotation au milieu de terrain de Mourinho lors de la saison 2017-2018, étant même parfois préféré à Paul Pogba, recrue la plus chère de l'histoire du club, achetée pour 89 millions de livres sterling (119 millions de dollars). Bien que Mourinho ait quitté Old Trafford fin 2018, McTominay a disputé plus de 250 matchs pour le club, justifiant ainsi la confiance placée en lui.

Mourinho fait sensation en salle de presse.

Mourinho n'a jamais manqué de marquer les esprits en salle de presse, et mercredi soir, il nous a offert un nouveau moment mémorable. Alors que les joueurs de Benfica célébraient une victoire cruciale qui maintient leurs espoirs européens, l'entraîneur de 62 ans est entré avec un accessoire énigmatique qui a immédiatement piqué la curiosité des journalistes présents. Interrogé sur la possibilité d'une distribution de cadeaux, Mourinho a répondu avec l'humour pince-sans-rire qui le caractérise.

Alors que les joueurs de Benfica célébraient une victoire cruciale qui maintient leurs espoirs européens, l'entraîneur de 62 ans est entré avec un accessoire énigmatique qui a immédiatement piqué la curiosité des journalistes présents. Interrogé sur la possibilité d'une distribution de cadeaux, Mourinho a répondu avec l'humour pince-sans-rire qui le caractérise.

« Ce sac est à moi », a déclaré Mourinho. « C'est le maillot de Scott McTominay. Je l'ai titularisé ; j'ai même mis Paul Pogba sur le banc pour lui à Manchester United. Le moins qu'il puisse faire, c'était de me donner son maillot. »

Après des années de performances en dents de scie à Manchester, McTominay a relancé sa carrière en rejoignant Naples en 2024. Ce transfert s'est avéré déterminant. Le milieu de terrain a contribué à mener le club au Scudetto, dominant le jeu et inscrivant 13 buts toutes compétitions confondues, un record personnel. Son influence lui a valu une remarquable 18e place au classement du Ballon d'Or 2025 et l'a couronné joueur de l'année de Serie A en 2025, une première pour un Écossais.