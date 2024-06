La MSN réunie à Miami ? Messi valide

Messi n'exclut pas la possibilité d'une réunion de la MSN à Miami, alors que les spéculations sur le transfert de Neymar continuent

L'international brésilien n'a rejoint Al-Hilal, club de Pro League saoudienne, qu'à l'été 2023 - après que Messi a fait ses adieux au Paris Saint-Germain - mais il n'a fait que cinq apparitions au Moyen-Orient en raison d'une grave blessure aux ligaments du genou.

Il a été question que Neymar cherche un nouveau défi, bien qu'il lui reste 12 mois de contrat, et qu'il rejoigne Messi et Luis Suarez en MLS. A la question de savoir si un autre ancien collègue de Barcelone pourrait le rejoindre en Floride, Messi a répondu à infobae : « Je ne sais pas : "Je ne sais pas. La vérité, c'est que c'est difficile maintenant, il est en Arabie, il lui reste un an de contrat. Il a connu une année difficile, où il a été blessé pendant longtemps, ce qui l'a privé de la Copa América, où il n'a pas pu jouer la plupart des matches en Arabie. Et maintenant, c'est difficile. Après, je ne sais pas, la vérité c'est que la vie prend tellement de tournants que tout peut arriver, mais je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, non".

Messi apprécie son séjour aux États-Unis, après une période difficile en France, et semble avoir encore de belles années devant lui à 36 ans. Lorsqu'on lui demande si sa remarquable carrière internationale - qui comprend un triomphe en Coupe du monde - pourrait être prolongée jusqu'en 2026, il ajoute : « Cela dépend de comment je me sens, de comment je suis physiquement et d'être réaliste avec moi-même. Et de savoir si je suis capable de rivaliser et d'aider mes coéquipiers à côté de moi. Je sais comment je me sens physiquement. Il reste du temps et je ne sais pas comment je serai à ce moment-là. L'âge est aussi une réalité, même si c'est un chiffre, les matchs que je vais jouer ne sont pas les mêmes que ceux que j'ai joués lorsque j'étais en Europe en compétition, tous les trois jours, ou en Ligue des champions ou en Ligue. Mais cela dépend de comment je me sens et de ce que je ressens quand je suis à côté de mes coéquipiers pour voir si je suis encore à la hauteur ou pas."

Pour l'instant, Messi se concentre sur la défense de la couronne argentine de la Copa América. Cette compétition, qui se déroule également aux États-Unis, débutera le 20 juin. Ensuite, le grand joueur retournera à Miami pour tenter de remporter la MLS Cup.